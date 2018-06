Blessure sportive : comment bien la gérer ?

Article commandité

Lorsqu’on pratique un sport, il est toujours possible de se blesser. Pour limiter les risques, vous devez prendre certaines précautions. Mais malgré cela, vous n’êtes quand même pas à l’abri d’une blessure sportive. Tendinite, claquage, foulure, entorse, fracture, etc. Comment bien gérer une blessure sportive ?

Chaud ou froid ?

Vous l’aurez compris, les blessures sportives peuvent être diverses et variées. Il n’existe donc pas un seul et unique traitement à suivre pour la soigner. Si vous voulez la gérer efficacement, vous devez donc traiter votre blessure de la manière adéquate.

Si une inflammation se produit, il faut appliquer du froid sur la zone douloureuse. En plus de réduire la douleur, le froid va calmer les spasmes musculaires et limiter l’enflure. Concrètement, le froid est recommandé si votre blessure est aigüe, avec une sensation de chaud, un gonflement et/ou un rougissement localisé. À réserver aux crampes musculaires, entorses, déchirures et aux élongations.

À l’inverse, appliquer de la chaleur va aider les tissus à se régénérer et à se détendre, tout en améliorant la circulation sanguine. Privilégiez donc le chaud lorsque votre blessure est en cours de guérison ou devient chronique. La chaleur peut aussi améliorer la guérison des ecchymoses.

Reposez votre corps

Ensuite, quelle que soit la blessure sportive que vous subissez, le repos est impératif ! Vous devez laisser le temps à votre organisme de se remettre et aux tissus de se régénérer. Cela signifie évidemment d’arrêter complètement la pratique de votre sport pendant la durée nécessaire.

Dans certains cas, le repos sera suffisant pour que votre blessure sportive se résorbe toute seule. Dans d’autres, vous devrez consulter un médecin, qui votre donnera le traitement adéquat. Si besoin, il réalisera un examen médical plus approfondi pour connaître l’ampleur de votre blessure (IRM, radio, échographie…). Et si votre blessure est vraiment grave, une intervention chirurgicale pourra même être nécessaire.

Reprenez le sport en douceur

Enfin, lorsque votre blessure sportive est guérie, vous ne devez pas foncer tête baissée et reprendre votre activité comme auparavant. Une période de réadaptation sera indispensable pour permettre à votre corps de se réhabituer à l’effort.

Il s’agit donc de reprendre en douceur, avec des séances peu intenses et peu fréquentes. Si besoin, n’hésitez pas à suivre des séances de récupération active par physiothérapie à Montréal.

En appliquant ces conseils à la lettre, votre blessure sportive ne sera bientôt qu’un lointain souvenir !