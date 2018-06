3 avantages à externaliser certaines tâches

Article commandité

Aujourd'hui le travail ne disparaît pas, mais il se transforme. L'externalisation de certains travaux fait intégralement partie des nouvelles bonnes pratiques qui ont commencé à se mettre en place en entreprises depuis l’avènement de l'informatique.

Réaliser des économies avec l'externalisation de processus d'affaires

Sous l'acronyme BPO (« Business Process Outsourcing ») de plus en plus d'entreprises ont réuni ces dernières années certaines de leurs compétences auprès de prestataires externes. De nombreux postes peuvent ainsi voir tout ou partie de leurs ressources confiées à des spécialistes, comme par exemple :

la comptabilité

l'informatique

la veille technologique

la recherche et développement

le marketing

le système de paie

La première raison incitant les entreprises à externaliser est financière. Selon une récente étude du cabinet français Datamark, les entreprises économisent près de 33 % sur leurs coûts de fonctionnement grâce à l'externalisation. C'est pourquoi 80 % des TPE et PME interrogées en 2017 durant cette même étude envisageaient d'accroître la part de leurs services confiés en externe.

Externaliser la gestion applicative

Les multiples applications logicielles utilisées par l'entreprise réclament une gestion rigoureuse, qu'elles soient sous licence, payables à l'usage ou en mode locatif sur Internet. Une simple mise à jour d'un OS peut devenir un véritable casse-tête suivant le nombre de postes. Et ce n'est que le début avec tous les problèmes de compatibilité qui suivent.

Sur le plan opérationnel, les applications logicielles impliquent :

schéma directeur

mis en œuvre

supervision

maintenance

sécurité

ressources humaines

C'est un frein au développement. Confier la gestion de logiciels à des prestataires procurera donc de nombreux avantages. Elle permet par exemple de bénéficier d'un soutien informatique 24/7 qui évite de devoir conserver une équipe assignée aux interventions d'urgence.

Supprimer la maintenance de matériel

Avec l'émergence des solutions infonuagiques, posséder son propre matériel informatique en entreprise devient de moins en moins avantageux. Tout comme la veille logicielle, le matériel informatique peut de nos jours avantageusement se trouver ailleurs que dans les locaux de l'entreprise.

Les gains sont immédiats en supprimant notamment :

les besoins de réparation

les besoins de sécurité

les mises à jour

les locaux dédiés

l'équipe de maintenance

l'évaluation des besoins de remplacement

La solution consiste à ne posséder que des terminaux et des accès réseaux. Les serveurs sont situés chez un prestataire qui met à disposition sa puissance de calcul par une solution infonuagique sécurisée.

Ces quelques avantages décident à eux seuls de plus en plus d'entreprises à choisir toujours plus de tâches à confier à des prestataires pour se concentrer sur leur corps de métier et moins sur les rouages de leur fonctionnement quotidien.