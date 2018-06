5 municipalités de la Rive Nord à envisager pour l'achat de votre maison

Article commandité

Vous voilà prêts à acheter votre maison ? Vous disposez d’une préapprobation hypothécaire et la seule chose qui vous manque, c’est quartier où chercher la maison idéale ? Il suffit pour cela de consulter un portail dédié à l'immobilier au Québec et en particulier dans le grand Montréal, ou bien de lire cet article !

Terrebonne, l’option pour les jeunes familles

Avec ses nombreuses écoles et garderies, la municipalité de Terrabonne est largement privilégiée par les familles pour un achat immobilier. D’autres installations sont aussi attrayantes, comme le complexe piscine – pataugeoires pour enfants (ouvert 24h/24), le parc champêtre du Vieux-Moulin, ou encore un grand cinéma.

De plus, une étude de la CMM (Communauté Métropolitaine de Montréal) datant de 2016 a établi que les loyers à Terrebonne sont sensiblement moins chers qu’à Montréal, en moyenne de 10%. De plus, de nombreux projets d’infrastructures vont voir le jour dans les prochaines années : c’est le moment d’investir !

Blainville, une municipalité tranquille

La municipalité présente un pourcentage élevé d’espaces verts : près de 40% de sa surface totale ! Avec ses milieux naturels, son grand parc équestre et ses chemins de balade, Blainville est l’endroit idéal pour acheter sa maison, surtout pour les familles de classe moyenne.

Une large offre de maisons unifamiliales est disponible, et d’autres projets vont voir le jour. À seulement 30 minutes de Montréal, c’est l’idéal pour profiter de la tranquillité à moindre prix.

Laval, le coin d’affaires en pleine transformation

Considérée comme une nouvelle banlieue, c’est une bonne option pour les jeunes couples ou familles qui souhaitent s’éloigner un peu du Plateau. Des quartiers anciens et tranquilles ont été rénovés (comme Pont-Viau ou Laval-des-Rapides) et aujourd’hui, l’offre culturelle et de divertissement est en pleine expansion.

On y retrouve notamment le Zénith, Place Bell ou encore le Cabaret BMO, pour des soirées ou des animations, même pour les enfants. Par ailleurs, un plan municipal d’envergure invite l’installation de coins d’affaires, ce qui dynamise la municipalité, sur le plan du divertissement, mais aussi des sorties (Centropolis), de la culture (Vieux Sainte-Rose), et de nature (parcs naturels à proximité).

C’est l’idéal pour s’installer, tout en continuant à vivre de façon dynamique.

Saint-Jérôme, la capitale des Laurentides

Si le marché de l’emploi se dynamise de plus en plus ces dernières années, offrant bien des opportunités, la municipalité de Saint Jérôme est attractive sous bien d’autres aspects : une vie communautaire active, des infrastructures de loisirs et de culture très divers, des espaces verts… Il y a tout pour s’y plaire.

La capitale des Laurentides possède aussi un joli patrimoine historique, entre sa cathédrale éponyme, sa maison Nantel et sa vieille Gare. On retrouve aussi le fameux musée d’art contemporain des Laurentides, une étape obligée des visites scolaires en primaire.

Avec des fourchettes de prix allant du raisonnable au luxueux, Saint Jérôme est un bon compromis pour des couples ou des familles.

Repentigny, le quartier nature

Vue comme un véritable havre de paix, la municipalité de Repentigny propose des infrastructures qui plairont aussi bien aux jeunes qu’aux familles avec enfants. Son Centre d’art, très actif sur le plan culturel, ainsi que son Arena ou son Skate Plaza, sont des lieux de rendez-vous incontournables.

Le plus de cette municipalité ? Une proximité immédiate avec la faune et la flore, au niveau de la rivière des Mille-Îles. Balades en vélo, sorties dans les parcs ou simples activités d’observation, tous les amoureux de la nature s’y plairont, parents comme enfants !

Les prix d’achat immobilier sont aussi très attractifs.

Ces 5 municipalités sont attrayantes pour les futurs propriétaires, pour des raisons diverses. La Rive Nord de Montréal est en effet de plus en plus attractive, à vous de déterminer si vous recherchez plutôt un coin tranquille ou dynamique, ou bien un quartier résidentiel ou culturel !