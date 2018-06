Article commandité

C’est un fait : en matière de mécanique générale, les freins font partie des pièces les plus coûteuses à remplacer sur un véhicule. Pour cette raison, on essaie de prendre soin de ces pièces le plus possible afin de prolonger leur vie et d’économiser sur les coûts de remplacement et de réparation. Voici quelques conseils pour prolonger la vie de vos freins.

Ne freiner que lorsque vous en avez besoin

Trop de conducteurs ont la mauvaise habitude de rouler à très grande vitesse sur les routes et de freiner rapidement et brusquement lorsqu’ils rencontrent un obstacle ou encore s’arrêtent à un feu rouge. Ce faisant, ils créent de la pression inutile sur les freins, qui peuvent s’user prématurément.

La clé est de vous habituer à anticiper les signaux et les obstacles qui se trouvent devant vous et à utiliser les freins que lorsque vous en avez besoin. Il faut éviter autant que possible les freinages d’urgence. En décélérant lentement et en passant en roue libre plutôt qu’en freinant, vous prolongez la vie de vos plaquettes et de vos disques. Tandis que les plaquettes sont conçues pour durer environ 30-45 000 km, en fonction du modèle de votre voiture, les disques, pour leur part, durent en général trois fois plus longtemps. Malgré tout, il peut arriver que des incidents viennent raccourcir leur durée de vie.

Utiliser le freinage dégressif

Une autre technique, qui peut permettre à vos freins de s’user moins vite, est le freinage dégressif. Celui-ci est utilisé dans le domaine de la course automobile. Le principe est simple : un utilise le frein de manière agressive au départ sur une courte période, puis on relâche la pédale de manière progressive. Par opposition au freinage progressif qui consiste à appuyer de plus en plus fort sur la pédale, le freinage dégressif consiste à réaliser l’inverse. Ce type de freinage diminue le risque d’échauffement des disques et des plaquettes et prolonge la durée de vie de vos freins.

Décharger votre voiture

C’est prouvé qu’une voiture plus lourde exercera plus de pression sur les plaquettes de freins qu’une automobile dont le poids est allégé. Pour éviter d’user prématurément vos freins, l’idéal est de vous débarrasser des objets lourds et encombrants qui augmentent le poids de votre voiture inutilement. Cela fera, en plus, plus de place pour loger d’autres passagers ou encore pour entreposer plus de matériel.

Effectuer un entretien régulier

Pour prolonger la vie de vos plaquettes et de vos disques, vous pouvez effectuer un entretien et un suivi de l’état de vos freins par un garagiste ou un professionnel chevronné. Lors de votre changement d’huile, par exemple, ou de tout autre service de mécanique générale, n’hésitez pas à demander à votre garagiste qu’il effectue un examen de votre système de freinage, que celui-ci soit à disques ou encore à tambour.

Le professionnel sera en mesure de vous dire si des travaux d’entretien sont requis pour le maintenir en bon état et optimiser son rendement ou encore si vos freins sont encore en parfait état.