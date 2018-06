5 destinations de voyage idéales pour les familles avec enfants en bas âge

Article commandité

Voyager avec des enfants en bas âge, cela peut vite devenir un véritable calvaire, surtout lorsque vous prenez l’avion, et c’est là que vous auriez envie de lire des articles et conseils pour une vie plus pratique. Pour autant, ce qui compte, c’est bien la destination, n’est-ce pas ? Alors, voici 5 destinations de voyage idéales pour les familles ayant des enfants en bas âge !

Orlando, le cœur du divertissement en Floride

Avec ses nombreux parcs d’attractions ou à thème, Orlando est la ville dont rêvent tous les enfants. Les plus timides pourront observer les plus grands mammifères marins au SeaWorld. Ceux qui ont la tête dans les étoiles aimeront aussi visiter le centre spatial Kennedy, à moins de 80 kilomètres d’Orlando.

Sinon, la ville est particulièrement connue pour ses studios Disney, parmi les plus grands au monde, de même que ces studios Universal. Vos enfants pourront y retrouver tous leurs héros favoris, pour quelques jours de bonheur ! D’ailleurs, les parents s’amusent au moins tout autant dans ces nombreux parcs, ou bien préfèrent se rendre aux spas.

Comptez moins de 400$ d’avion pour les adultes, moins de 200$ pour les enfants de moins de 12 ans.

Whittier, l’escapade nature en Alaska

Voulez-vous voir le visage ravi de vos enfants lorsqu’il apercevront la faune diversifiée en partance de cette ville ? Oiseaux, aigles, ou encore loutres : sur terre ou dans la mer, vos enfants n’en croiront pas leurs yeux.

De plus, la ville est surnommée la « terre de glace », et ce n’est pas pour rien : vous aurez l’opportunité de partir en croisière au niveau des 26 Glaciers, une zone naturelle protégée et totalement sauvage. Blackstone Bay, Portage Pass Trail et Emerald Cove : dépaysement et fascination garantis !

Comptez 700$ en moyenne pour un vol vers Anchorage, puis rejoignez Whittier en train. Des réductions sont accordées aux enfants de moins de 10 ans.

Albufeira, le coin ensoleillé du Portugal

Pourquoi traverser l’Atlantique pour se contenter d’une simple ville historique européenne ? En plus de ce statut, Albufeira est la capitale du surf en Algarve, l’extrémité sud du Portugal. Parents et enfants y trouveront leur compte : dégustations de spécialités locales, activités nautiques à moindre coût et compétition de surf, il y a tout pour plaire !

Sans oublier qu’Albufeira abrite le plus grand aquarium d’Europe, le ZooMarine. Vous y découvrirez des spectacles de baleines, de manchots et d’autres animaux impressionnants. Finissez votre séjour en beauté à bord d’un bateau de pêche typique et coloré, au départ de Praia de Pescadores.

Comptez entre 700$ et 900$ par adulte, et moitié prix pour les enfants de moins de 6 ans. Un investissement qui vaut tout de même le coup !

Puerto Vallarta, le Mexique à l’état pur

Qui a dit que le Mexique n’avait que le Yucatán pour attirer des touristes ? Puerto Vallarta se trouve sur la façade ouest du pays, et reste un incontournable des familles de touristes : on y retrouve l’ambiance des Caraïbes, comme sur la plage Mismaloya.

Les activités nautiques ne manquent pas : outre les sorties en jet ski pour enfant, vous pourrez faire de la plongée sous-marine avec eux, ou bien les emmener voir des tortues à bord d’un bateau. Une expérience inoubliable pour des petits bouts !

Comptez entre 550$ et 700$ par adulte, un peu moins pour les jeunes enfants.

Rovaniemi, où la magie de la Finlande opère

Si cette destination est très jolie en été en raison de ses nombreux espaces naturels, il s’agit d’une destination à privilégier en hiver, pour une simple et bonne raison : c’est la ville où se trouve le village du Père Noël, rien que ça !

Vous pourrez donc organiser un séjour inoubliable en Europe, en faisant des balades en chiens de traîneaux (ils sont généralement moins rapides qu’au Québec), une nuit dans un igloo en famille, puis une visite surprise à l’atelier de création des objets de Noël.

Comptez entre 800$ et 900$ pour un vol adulte. Des tarifs réduits sont proposés pour les enfants si vous avez des escales.

Si partir avec des enfants en bas âge nécessite une bonne logistique, la destination est tout aussi importante. N’hésitez pas à piocher l’une de ces destinations pour passer d’agréables moments en famille, tout en laissant vos jeunes enfants s’émerveiller de leur découverte du monde !