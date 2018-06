Comment inculquer des habitudes de frugalité à vos enfants ?

Article commandité

S’il n’est pas difficile de mettre en place des habitudes de frugalité dans votre quotidien, il peut vite être compliqué d’expliquer cela à vos enfants, pour qu’ils agissent de même. Dès lors, leur inculquer des habitudes de frugalité doit passer par l’éducation, en plusieurs étapes. On vous les détaille dans cet article.

Tout travail mérite salaire

"Frugalité" est le mot opposé de "gâté ». Un enfant gâté aura d’importantes habitudes de consommation, de nombreuses études psychologiques menées au Québec le prouvent. Un enfant recevant des cadeaux, peu importe la forme, sans que cela ne soit totalement mérité le poussera à consommer toujours plus, à vouloir plus de matériel.

Un bon moyen de remédier à cela et d’inculquer un mode de vie frugal à son enfant est de lui apprendre que tout travail mérite salaire. Il souhaite s’acheter des bonbons ou un jouet ? Il a donc besoin d’argent, mais cet argent ne tombe pas du ciel. Instaurez des systèmes de corvées pour les récompenser, de façon ludique :

Un système à points, pour lequel les corvées les plus pénibles sont les mieux récompensées

Un système de paye directe

Un système avec un tableau, obligeant vos enfants à faire les corvées tour à tour pour recevoir un peu d’argent de poche

Ce sont des méthodes qui font leurs preuves : dès leur plus jeune âge, ils sont rapidement limités, mais doivent, en plus, compter leur argent pour lequel ils ont dépensé du temps.

Apprenez-leur à apprécier chaque chose à sa juste valeur

Parmi la plupart des infos utiles pour mener une vie frugale, la philosophie frugale est ce qu’il y a de plus important. En effet, dire que l’on veut économiser est une chose, le penser et le mettre en pratique en est une autre.

En lien avec le point précédent, il sera plus facile d’inculquer cette partie de la frugalité en faisant participer vos enfants à l’ensemble des travaux de la maison, accessibles à son niveau. Sachez lui donner des responsabilités et le récompenser, mais pas trop. Dites-lui que chaque chose achetée représente bien plus que l’objet en lui-même.

Par exemple, il n’appréciera jamais plus une voiture d’occasion payée de ses propres dollars qu’un véhicule offert sur un coup de tête. Du moins, il appliquera une meilleure philosophie de vie.

Limitez leur consommation, à toutes les échelles

En leur expliquant pourquoi bien sûr ! Il ne faut pas leur donner la sensation qu’ils soient privés, ou sanctionnés, par rapport à leurs camarades de classe par exemple. Lorsque l’on parle de limiter la consommation, cela se retrouve à plusieurs échelles :

La consommation alimentaire : pas de repas inutile, pas de goûter surfait, évitez que votre enfant ne reprenne plusieurs fois d’un plat

La consommation vestimentaire : il lui faut le nécessaire, le reste n’est que du surplus. Privilégiez des techniques permettant de ne jamais payer plein tarif (sites de cashbacks, aubaines, couponing)

La consommation matérielle : cela concerne notamment les jouets, les écrans plats, etc. Votre enfant, pour vivre, n’a pas besoin de tout cela : il faut le lui faire comprendre et refuser d’entrer dans ce cercle de consommation. Vous pouvez cependant lui permettre de jouer chez un ami, ce qui lui permettra d’apprécier à sa juste valeur son jeu.

Enfin, inculquer des habitudes frugales à votre enfant repose sur la communication.

Expliquez-leur une fois le moment venu

Rien de tel que d’expliquer à votre enfant, lorsqu’il devient grand, les raisons qui vous poussent à agir de la sorte. Expliquez-lui pourquoi il est utile de conserver telle ou telle chose, mais pas une autre. Pourquoi il faut faire attention à ses dépenses.

Cette discussion, qui peut intervenir dès les 6 ou 7 ans de l’enfant, doit être bien amenée. Ne compensez jamais leur frustration en leur achetant quelque chose, c’est antinomique par rapport à la frugalité.

Faire adopter à ses enfants des habitudes de frugalité relève de l’éducation, à la fois pédagogique et inclusive. Il n’est pas nécessaire de leur imposer ce mode de faire, mais de leur en expliquer les intérêts. De cette manière, ils adhéreront plus qu’ils ne se sentiront obligés de suivre ces habitudes !