5 conseils pratiques pour retrouver un ventre plat rapidement

Article commandité

Vous voulez perdre vos quelques kilos superflus, mais constatez qu’ils sont localisés au niveau de votre ventre ? Pas de panique, il existe des solutions pour retrouver un ventre plat rapidement : voici nos 5 conseils pratiques pour vous y mettre, et obtenir des résultats !

Adaptez votre alimentation à votre objectif

Attention, on ne parle pas ici de régime, mais bien d’un rééquilibrage alimentaire ou d’un programme de remise en forme alimentaire. En effet, que ce soit pour retrouver un ventre plat ou pour maigrir des bras durablement, il faut adapter son alimentation :

Soit de manière phasée, en alternant régime sec et régimes de (bonnes) graisses

Soit en supprimant toutes vos mauvaises habitudes alimentaires, en graisses saturées

Pour vous aider, Magazine Bien-être, un magazine en ligne dédié aux régimes et à la santé au Québec peut vous donner des pistes de régimes à suivre ou des conseils sur votre alimentation, à l’aide de tests en ligne.

Certaines recettes permettent de perdre du ventre rapidement, car elles sont pauvres en acides gras, en sel et en graisses saturées.

Faites des exercices sportifs ciblés

L’alimentation n’est pas le seul moyen de vous débarrasser de votre petit ventre douillet : l’activité sportive est tout aussi efficace ! Mieux, une combinaison des deux aura des effets immédiats, ou plus rapides. Le cardio est vraiment idéal pour perdre du ventre (course à pied, vélo), mais certains exercices de fitness conviennent très bien, car ils sont localisés :

Des abdominaux

Du gainage

Des exercices d’étirement

Ces exercices peuvent être inclus dans une routine sportive dédiée à la perte de ventre, qui combine aussi des exercices de fitness, de CrossFit ou de musculation.

Utilisez des compléments homéopathiques

Si leur efficacité est parfois controversée, les huiles essentielles ont un effet positif sur le corps, et à minima, l’esprit. On parle alors d’aromathérapie ou d’homéopathie. Parmi les plus redoutables, on retrouve :

L’huile essentielle de citron jaune, idéale pour stimuler et drainer

L’huile essentielle de romarin, parfaite pour favoriser le transit intestinal

En complément, vous pouvez appliquer des lotions et des huiles sur votre corps, notamment au niveau du ventre. On privilégiera :

L’huile végétale de noisette, qui raffermira la peau

L’huile végétale de pépins de raisins, qui permettra de resserrer les pores de la peau

Le beurre de karité, pour ses vertus régénératrices

Il faut savoir que ces huiles s’appliquent sur le corps, mais que les huiles essentielles doivent être mélangées avec une lotion, dans un bain, ou diffusées dans l’atmosphère. Leur concentration est trop pure pour supporter une application à même le corps.

Optez pour quelques ingrédients miraculeux

Pour une combinaison des effets perte de poids/amincissement et atténuation de la cellulite, certains ingrédients sont tout bonnement incontournables. C’est le cas :

Du pamplemousse, aux propriétés à la fois stimulantes et drainantes

Le gingembre, qui a des effets positifs sur la digestion

Le mélange pomme, banane et menthe, un jus détoxifiant efficace

Le thé vert, aux vertus antioxydantes inégalables

Ces ingrédients peuvent être intégrés dans votre quotidien de plusieurs manières :

Dans votre alimentation, sous forme de salades, d’entrées ou de goûters

Dans votre rituel beauté, en utilisant des produits 100% naturels à base de ces ingrédients

Pour perdre du ventre, rien de tel que de combiner un maximum d’effets ! Mais l’un des plus utiles pour une perte rapide, c’est encore le massage thérapeutique.

Les vertus du massage thérapeutique

Vous suivez ces quelques conseils à la lettre, mais ne remarquez pas de changement immédiat ? Sachez que, pour les femmes, le ventre est la 5ème partie du corps à perdre du poids, c’est donc souvent plus long que le reste du corps.

Pour favoriser un retour au ventre plat rapidement, il suffit de vous procurer des massages thérapeutiques, de préférence avec une huile d’aromathérapie/homéopathie. Prodiguez un massage circulaire drainant tout autour de votre ventre, 1 à 2 fois par jour. Renouvelez jusqu’à observer des effets réels !

Perdre du ventre rapidement, c’est du gâteau (ou presque) : il suffit de mettre en pratique ces quelques conseils et d’observer les résultats ! Alors, prêt à vous lancer ? C’est parti !