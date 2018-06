Électroménagers usagés : un choix économique?

Article commandité

Vous déménagez prochainement et vous avez besoin de nouveaux électroménagers, soit d’un poêle, d’un réfrigérateur, d’une laveuse et d’une sécheuse pour vaquer à vos occupations quotidiennes? Tout le monde sait que l’achat d’électroménagers est dispendieux, surtout si on décide de se diriger vers l’achat d’équipement neuf.

Avez-vous déjà pensé à acheter des électroménagers usagés pour sauver de l’argent? Voici quelques bonnes raisons de le faire.

Importantes économies d’argent

Vous l’aurez deviné; le principal avantage de procéder à l’achat d’électroménagers usagés est les économies d’argent que cela vous permet de réaliser. En effet, si on compare les prix d’appareils neufs à ceux d’appareils usagés, on constate que cela peut faire une énorme différence dans notre budget.

Si acheter neuf propose également des avantages, tels que celui de disposer d’appareils ultra-performants à la fine pointe de la technologie qui sont garantis pendant plusieurs années, acheter usagé vous permet également de bénéficier d’appareils en bon état, dont plusieurs sont accompagnés de garanties par les revendeurs.

Vaste sélection de modèles

La bonne nouvelle, pour les consommateurs, est que se procurer des électroménagers usagés est plus facile que jamais. Avec la multiplication des plateformes d’annonces en ligne telles que Les Pac et Kijiji, vous pourrez trouver une sélection impressionnante d’électros usagés en bon état. Plusieurs options vous sont également offertes. Vous avez la possibilité d’acheter seulement les meubles dont vous avez besoin, par exemple, seulement la laveuse et la sécheuse, et puisqu’il s’agit de matériel usagé, vous pouvez parfois tomber sur de véritables aubaines qui vous permettront d’économiser afin de réaliser d’autres projets qui vous tiennent à cœur, par exemple, des voyages.

Livraison gratuite

Qui plus est, plusieurs des compagnies se spécialisant dans la vente de poêles, réfrigérateurs, laveuses et sécheuses usagés offrent la livraison gratuite à leurs clients. Acheter usagé vous permet également de contribuer à diminuer la pollution environnementale réalisée par les électroménagers en réutilisant d’anciens appareils. Bref, toutes les raisons sont bonnes d’opter pour l’achat de matériel usagé au lieu de neuf.

Bien s’informer sur le revendeur avant d’acheter

Il est toutefois conseillé de s’informer sur l’état des appareils avant d’acheter. Si vous faites affaire avec un particulier, sachez qu’à moins d’un contrat légal faisant l’objet d’une entente entre les deux parties, vous repartirez chez vous avec aucune garantie que les appareils sont en bon état. Il en revient donc à vous de faire preuve de bon jugement pour choisir la provenance de vos appareils.

Parfois, le prix est tellement alléchant que cela vaut le coût de prendre le risque; d’autres fois, vous pouvez exiger une preuve d’achat des appareils accompagnée des dates d’achat. Cela pourra vous servir à vous donner une idée de l’âge de vos appareils. Les marques sont également à analyser avec soin. Plus vous achetez une marque de qualité, même usagée, meilleures sont vos chances que vos électroménagers durent encore plusieurs années.

En somme, on constate que les avantages d’acheter des meubles usagés sont nombreux. Ils permettent non seulement d’économiser de l’argent mais aussi de réduire la pollution environnementale, raison de plus de commencer à analyser cette option, pour votre prochain déménagement.