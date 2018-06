Ce que vous devez savoir sur la maintenance informatique

Article commandité

Vos ordinateurs fonctionnent bien, votre serveur n’est pas constamment en train de ramer, et votre connexion est rapide. Cela veut-il pour autant dire que vous n’aurez jamais de problèmes informatiques? Y a-t-il des mesures à prendre pour prévenir les pannes ou les difficultés techniques? De nombreuses sociétés se spécialisent aujourd’hui en maintenance informatique afin de vous aider à faire face à d’éventuels tracas.

Qu’est-ce que la maintenance informatique?

L’entretien informatique englobe toutes les tâches qui doivent être réalisées de façon régulière et ponctuelle afin d’assurer le meilleur fonctionnement possible de votre matériel. Cela sert à le garder en bon état et à lui permettre d’évoluer au fil des différentes mises à jour et des ajouts de matériel, ainsi qu’à pallier les pannes qui peuvent survenir. Les systèmes informatiques étant aujourd’hui de plus en plus ouverts et interconnectés, ils sont également plus vulnérables en termes de sécurité : c’est pourquoi une bonne maintenance est essentielle.

Les compagnies assurant la maintenance informatique prennent en charge l’entretien de votre équipement, du matériel tel que les ordinateurs, les imprimantes et les serveurs, mais également de vos logiciels et de vos applications bureautiques. Un informaticien peut effectuer des contrôles et des mises à jour, ou procéder à des dépannages et à des réparations au besoin. Ces opérations pourraient en principe être effectuées par l’utilisateur, mais bien souvent elles dépassent ses compétences. Un informaticien peut également faire de la prévention, par exemple en vous conseillant sur la façon d’utiliser au mieux votre matériel et en remplaçant vos appareils avant qu’ils ne tombent en panne.

Les types de maintenance informatique

Il existe deux types principaux d’entretien informatique : la maintenance préventive et la maintenance corrective. Les spécialistes sont les mieux placés pour savoir exactement ce dont votre matériel a besoin, ou les problèmes que vos logiciels risquent de rencontrer. Ils peuvent donc procéder à des mesures de prévention sur vos appareils en entretenant et en vérifiant régulièrement le ou les biens concerné(s), tout en suivant les indications du fabriquant. De plus, vous profiterez d’une garantie anti-virus, la plus importante prévention. Faites appel aux services de spécialistes du domaine afin de connaître toutes les solutions pour vous protéger.

La maintenance corrective a pour but de rendre fonctionnels vos appareils ou votre réseau, et ce, le plus rapidement possible à la suite d’un problème technique. Le service de maintenance ne manquera pas de réparer les pannes, mais il s’efforcera aussi d’en trouver la cause et de l’éliminer, afin d’éviter d’autres problèmes. C’est pourquoi la maintenance corrective se divise en deux catégories : la maintenance palliative (dépannage provisoire) et la maintenance curative (réparation du dysfonctionnement).

Alors que vous cherchez à protéger votre réseau, ou lorsque vous faites face à un problème récurrent, les spécialistes en maintenance informatique peuvent assurément vous aider à trouver une solution adaptée à vos besoins personnels.