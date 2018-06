Faire son propre vin en seulement 5 étapes

Article commandité

Le vin est depuis des siècles une boisson convoitée, dégustée par des gens du monde entier. Certains qualifieront sa fabrication d’art, d’autres diront plutôt qu’il s’agit d’une science. Quelle que soit leur opinion, les hommes ont toujours cherché à fabriquer cette boisson alcoolisée. Vous pouvez y arriver vous aussi! Il existe maintenant des solutions plus simples que la méthode traditionnelle qui ont rendu la vinification accessible à tous, que vous ayez accès à un vignoble ou non.

Méthode traditionnelle

La première étape consiste à récolter les raisins, c’est-à-dire faire les vendanges. Cette étape est cruciale : le moment où les raisins sont récoltés va affecter l’acidité et la saveur du vin. La météo joue également un rôle important sur le temps des vendanges. Malgré les avancées technologiques, les vignerons modernes préfèrent ramasser les raisins à la main, puisque la machinerie a davantage tendance à endommager les fruits et le vignoble.

Viennent ensuite le foulage et le pressage. C’est ces étapes que l’on effectuait autrefois pieds nus, dans un grand tonneau. Heureusement, les conditions hygiéniques se sont beaucoup améliorées puisque ce sont maintenant des presses mécaniques qui écrasent (ou foulent) les raisins pour en faire un moût. Cette étape du procédé diffère légèrement pour les vins blanc et rouge. Une fois les raisins pressés, on ajoute de la levure pour faire fermenter le moût. Cette phase peut durer de dix jours à un mois, ou plus!

On doit par la suite clarifier le vin, en d’autres mots, enlever les cellules de levure mortes, les tanins et les protéines qui s’y trouvent. Vient alors la dernière étape : la maturation. Cette étape est optionnelle, puisque le vin peut être mis en bouteille sans problème. Certains préfèrent tout de même faire maturer leur vin dans des cuves en acier inoxydable ou en fût de chêne, pour lui donner d’autres caractéristiques.

Méthode simplifiée

Puisque nous n’avons pas tous le temps et l’énergie pour fabriquer du vin de façon traditionnelle, de nombreuses boutiques se spécialisent maintenant dans la vente d’équipements de vinification. Ils offrent des conseils pour vous aider à fabriquer votre propre vin, et vous pouvez vous procurer tout l’équipement nécessaire dans votre magasin local.

La technique simplifiée se résume en 5 étapes. À l’aide de l’équipement fourni dans votre trousse à vin, commencez par mélanger des quantités déterminées de jus et d’eau, pour ensuite y ajouter le contenu du sachet #1. Toujours en suivant les instructions spécifiques à votre trousse, contrôlez la densité et la température du mélange. Puis, ajoutez la levure et attendez de 5 à 7 jours, le temps que le jus atteigne la densité voulue.

Vient ensuite la deuxième fermentation, rapide et simple. Vous n’avez qu’à transvider votre moût dans une tourie propre et stérile et laisser reposer pendant environ 10 jours. Lorsque le temps est écoulé, mélangez les sachets #1 et #2 à de l’eau, ajoutez ce mélange au vin et brassez. Pour clarifier le vin, ajoutez l’agent de clarification et brassez encore un peu. Au bout de huit jours, votre vin sera prêt à être filtré et embouteillé. Vous pouvez maintenant déguster le fruit de vos efforts!