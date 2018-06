Les nombreuses vertus de la massothérapie

Article commandité

Vous souffrez de douleurs musculaires ou articulaires et vous aimeriez entreprendre des soins de massothérapie? Il s’agit d’une bonne chose, car ce traitement thérapeutique offre de multiples bienfaits aux personnes qui en font l’essai. En voici quelques-uns des principaux.

1. Procure un sentiment de détente hors du commun

Un des bienfaits incontestés des soins de massothérapie offerts par les cliniques de massothérapie est le sentiment de bien-être hors du commun qu’ils procurent. En effet, rien de plus agréable et relaxant que de ressentir nos douleurs musculaires et articulaires diminuer au fur et à mesure qu’un professionnel exerce des pressions à des endroits ciblés sur notre corps.

2. Diminue les tensions musculaires

Un muscle peut faire deux choses : se contracter et se relâcher. Souvent, sous l’effet du stress, nos muscles restent anormalement tendus, ce qui peut provoquer des douleurs et des inconforts au niveau musculaire. La massothérapie permet de travailler ces zones et de faire en sorte de soulager ces douleurs par l’entremise de diverses techniques.

3. Favorise la circulation sanguine

Une autre vertu offerte par la massothérapie est qu’elle permet de stimuler la circulation sanguine, donc d’améliorer le flot sanguin et l’apport de nutriments et d’oxygène à notre organisme. En effet, en exerçant une pression sur certains muscles et parties du corps, la massothérapie permet de stimuler la vasodilatation et d’offrir une meilleure circulation sanguine.

4. Améliore le système lymphatique et immunitaire

Dans le même ordre d’idées, la massothérapie permet d’améliorer la circulation de la lymphe dans le corps, soit un liquide blanchâtre qui joue un grand rôle dans le fonctionnement de notre système immunitaire. Ainsi, une meilleure circulation de ce liquide permet de mieux lutter contre certaines maladies et de rendre l’organisme plus résistant aux microbes.

5. Améliore la qualité du sommeil

Puisqu’il contribue à favoriser un sentiment de détente, le massage permet de se sentir plus reposé et d’améliorer la qualité du sommeil. La massothérapie permet de diminuer le sentiment de stress et d’angoisse en apportant à la personne bien-être et relaxation, donc elle peut être utilisée pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil.

6. Se décline sous de multiples formes

Un autre aspect intéressant du massage est qu’il se décline sous de multiples formes. Il y a le massage de détente à proprement dit, le massage thérapeutique, le massage aux pierres chaudes, suédois, californien. Il est également possible de personnaliser les traitements en demandant au massothérapeute ou à la personne qui s’occupe de prodiguer les soins de massothérapie de cibler certaines régions en particulier. Par exemple, les personnes souffrant de problèmes de dos pourront en profiter pour travailler cette région en insistant sur certains points de pression.

En somme, la massothérapie apporte de multiples bienfaits. Pour soulager les douleurs musculaires et améliorer le sommeil, ayez recours à des séances régulières de massothérapie et vous en ressentirez les effets immédiats sur votre qualité de vie.

Qui plus est, plusieurs compagnies proposent de rembourser les différentes prestations de massothérapie offertes à leurs employés par l’entremise de leur régime d’assurances collectives; il serait donc dommage que vous ne commenciez pas à en profiter dès maintenant.