Le personnel du CISSS de Laval dénonce le manque de volonté de l'établissement

À la suite d’une déclaration du ministre Gaétan Barrette sur les ondes de TVA, reconnaissant l’existence d’une pénurie de personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux, le personnel professionnel et technique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL) dénonce le refus de l’établissement d’offrir des conditions de travail favorisant l’attraction et la rétention des salariés

Dans le cadre des négociations en cours, la partie patronale veut imposer des reculs susceptibles de rebuter les candidats aux nombreux postes à combler pour répondre aux besoins de la population lavalloise. La tentation d’opter plutôt pour des postes dans d’autres régions ou dans le secteur privé n’en sera que plus forte.

« L’employeur entend exiger des salariés des disponibilités déraisonnables, limiter davantage le choix de vacances et complexifier le processus de dotation de poste, déjà alourdi depuis la création du centre intégré », indique la représentante nationale de l’APTS à Laval, Caroline Letarte-Simoneau.

« De plus, il refuse de s’engager à remplacer le personnel absent, exposant à une surcharge de

travail celles et ceux qui demeurent en poste. Sans compter qu’on refuse aux salarié·e·s la prise de congés préventifs », poursuit la porte-parole syndicale. Ces choix de gestion ont pour effet d’accroître le nombre d’absences pour maladie, un résultat coûteux pour le CISSSL.

Le syndicat demande en outre à la direction de s’engager à respecter l’autonomie professionnelle de son personnel qualifié, une mesure qui contribue à la satisfaction au travail et à limiter le roulement de personnel.

« Nos demandes vont dans le sens d’une plus grande stabilité pour nos membres, qui se traduira nécessairement par une continuité et une meilleure qualité des services pour la population. Le négociateur externe démissionnaire étant remplacé par des porte-paroles internes, nous espérons plus d’ouverture du côté patronal de manière à pouvoir convenir d’une entente qui réponde autant aux attentes des salariés qu’aux besoins croissants de la population lavalloise », conclut Caroline Letarte-Simoneau

À propos de l’APTS

Avec 55 000 membres, l’APTS est un syndicat indispensable du réseau public de la santé et des services sociaux. Elle représente plus d’une centaine de titres d’emploi distincts parmi le personnel professionnel et technique dans les domaines du diagnostic, de la réadaptation, de la nutrition, de l’intervention psychosociale, du soutien clinique et de la prévention. Dans la région, elle regroupe 2 500 personnes salariées.