Le magasin Home Depot de Laval donne le coup d’envoi à sa campagne de financement annuelle Le projet Porte orange

Jusqu’au 24 juin, les clients qui se procureront une porte orange en papier au prix de deux dollars au magasin Home Depot Canada de Laval contribueront à soutenir l’organisme La Maison des enfants le Dauphin dans les efforts qu’il déploie pour aider les jeunes sans‐abri ou à risque de l’être de partout au Canada.

Les dons recueillis aideront La Maison des enfants le Dauphin à offrir à tous les enfants lavallois de moins de 12 ans la possibilité d’être accompagnés par l’organisme afin de préserver et faciliter la période de l’enfance tout en privilégiant le soutien à la famille.

« Chaque nuit, dans des quartiers aux quatre coins du pays, plus de 6 000 jeunes n’ont pas d’endroit sûr où dormir. Voilà pourquoi la totalité des dons recueillis auprès des clients est investie directement dans l’aide portée aux jeunes touchés par ce grave problème. Grâce au soutien de nos collectivités, nous pouvons aider les jeunes sans‐abri vulnérables à se bâtir un avenir meilleur, une porte orange en papier à la fois», a lancé Jeff Kinnaird, président du conseil d’administration de la Fondation Home Depot Canada et président de Home Depot Canada.

Par l’entremise de la campagne de financement Le projet Porte orange, la Fondation Home Depot Canada soutient 120 organismes dans leur mission visant à contribuer à prévenir l’itinérance chez les jeunes au Canada et à y mettre fin.

Les clients peuvent également faire des dons en ligne.

Quelques faits :

L’an dernier, la Fondation Home Depot Canada a soutenu plus de 260 organismes.

La campagne Le projet Porte orange a permis de recueillir plus de 8,6 millions de dollars depuis 2007.

Les jeunes sans‐abri de 13 à 24 ans représentent environ 20 % de la population d’itinérants au Canada (Gaetz et coll., 2014).



À propos de la Fondation Home Depot Canada

La Fondation Home Depot Canada s’engage à contribuer à la prévention et à l’élimination de l’itinérance chez les jeunes au Canada. Chaque nuit, plus de 6 000 jeunes n’ont pas d’endroit où dormir; l’itinérance juvénile compte parmi les problèmes sociaux actuels les plus urgents au Canada.

Par l’entremise du projet Porte orange, la Fondation s’est engagée à investir 20 millions de dollars d’ici la fin de 2018 afin d’améliorer l’offre d’hébergement, de soutenir les programmes d’acquisition de compétences nécessaires à la vie quotidienne et d’investir dans la recherche, afin d’assurer que les fonds sont dirigés vers les solutions les plus efficaces pour aider les jeunes à se construire un avenir meilleur.

À propos de l’organisme La Maison des enfants le Dauphin

Depuis sa création en 1995, La Maison des enfants le Dauphin contribue à l’épanouissement et au développement harmonieux des enfants lavallois de 0 à 12 ans et de leurs familles en leur offrant un milieu de vie stimulant où des activités de sensibilisation, de prévention et d’entraide sont proposées et encouragées, participant ainsi à l’amélioration de la communauté.