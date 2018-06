L'opération Vire au vert s'amène à Laval

Le 27 mai dernier, dans le cadre de l’opération Vire au vert, la Fondation David Suzuki organisait un atelier à Laval dans l’objectif de former ses militants pour demander aux candidats de rendre des engagements clairs sur des enjeux environnementaux locaux en lien avec les thématiques des 23 propositions écrites par 11 groupes environnementaux.

Lancée le 6 mai dans le cadre des prochaines élections provinciales, cette coalition formée de la Fondation David Suzuki, Équiterre, le Fonds mondial (WWF) pour la nature et Nature-Québec vise à :

1.Faire intégrer 23 propositions environnementales dans les plateformes des partis politiques ;

2.Informer le public sur la position des partis politiques en matière d’environnement ;

3.Forcer les candidats de certaines circonscriptions à prendre des engagements en faveur de l’environnement.

À Laval, les citoyens ont surtout manifesté leur intérêt pour : cesser le développement de toutes nouvelles infrastructures liées à la production et le transport d’hydrocarbures, arrêter le prolongement de l’autoroute 19, avoir plus d’investissements en transport collectif et actif, protéger les milieux naturels notamment les milieux humides, les trois grandes îles et l’île d’Oka et finalement, supporter financièrement l’agriculture biologique.

Une proposition a été mise de l’avant avec une emphase particulière : Éliminer les subventions aux combustibles fossiles. Pour Sylvain Perron, analyste des politiques publiques de la Fondation David Suzuki, « les gens sont complètement outrés de savoir que le gouvernement du Québec subventionne à coût de millions de dollars l’industrie des hydrocarbures alors que la priorité devrait plutôt être du côté de l’éducation et de la santé. »

L’opération Vire au vert visera trois circonscriptions à Laval : Laval-des-Rapides, Vimont et Sainte-Rose. Il s’agit de circonscriptions où le résultat des derniers sondages était très serré et où les candidats, peu importe leur parti, devront être à l’écoute des demandes des citoyens.

À propos de l’opération Vire au vert

L’opération Vire au vert est une initiative non-partisane représentant 11 groupes environnementaux et citoyens parmi les plus influents au Québec afin de demander aux partis politiques d’intégrer 23 propositions jugées essentielles en matière d’environnement dans leurs plateformes respectives.

Site Internet : www.vireauvert.org