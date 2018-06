La Fondation du Collège Montmorency collabore à la remise de bourses en Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques

La Fondation du Collège Montmorency remercie chaleureusement Ottobock et Motion Composites pour leur générosité, qui a permis la remise de quatre bourses d’études à des étudiants finissants en Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques, le 29 mai dernier.



Les deux bourses offertes par Ottobock Healthcare Canada sont remises à Coralie Ross et Yan Leguerrier, pour souligner leurs compétences relationnelles et cliniques. Les deux lauréats ont démontré une approche exceptionnelle avec la clientèle, une bonne écoute, une belle communication et de l’empathie. Ils ont toujours fait passer les besoins de leur client au premier plan du processus pour arriver à un ajustement optimal des appareils.

Motion Composites

Les deux bourses offertes par Motion Composites sont remises à Jessica Milot et Maxime Homsany, afin de reconnaître leur détermination et leur persévérance tout au long de leur parcours scolaire. Ils ont su faire face aux difficultés rencontrées lors de leur cheminement, en plus perfectionner leurs aptitudes académiques et personnelles.

La Fondation du Collège Montmorency est fière de rendre hommage à celles et ceux qui se démarquent au cours de leur cheminement scolaire au Collège Montmorency.