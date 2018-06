La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement accorde 66 500 $ à Éco-Nature

Afin de financer son projet Mille îles, 1000 trésors, un parcours autoguidé sur la rivière des Mille Îles, ainsi que son projet de bornes interactives située dans le nouveau centre d’exploration, l'organisme Éco-Nature reçoit 66 500 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement.

Le projet a été mis sur pied dans le but de permettre aux visiteurs d’en apprendre davantage sur la surprenante biodiversité de la rivière et sur les actions qu’entreprend Éco-Nature pour préserver les habitats naturels. De plus, les visiteurs auront la chance de s’impliquer auprès de l’organisme en choisissant parmi une multitude d’activités offertes à partir de bornes interactives installées dans le nouveau centre d’exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.

Par ailleurs, une application développée par Éco-Nature sera téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Google Play. Ainsi, à l’aide d’une carte interactive, les visiteurs pourront sillonner la rivière en suivant le parcours autoguidé Mille îles, 1000 trésors d’une durée de 2 à 3 heures. À travers 15 étapes thématiques portant sur la faune et la flore du secteur, les explorateurs en herbe réaliseront un circuit passionnant.

Éco-Nature œuvre pour la protection, la conservation et la mise en valeur de la rivière des Mille Îles et de ses affluents, avec l’appui et dans l’intérêt de la collectivité. Fondé par des bénévoles d’Éco-Nature en 1987, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles offre une expérience écotouristique de qualité, dans le respect des milieux naturels, qui profite à près de 150 000 visiteurs par année.

La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient des organismes qui œuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2017, la Fondation a accordé 14,8 millions de dollars à 272 projets mis en œuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée à un peu plus de 48 millions de dollars.

Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels elle a contribué, visitez le www.hydroquebec.com/fondation-environnement.