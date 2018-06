L’Éducation des adultes de la CSDL remporte un Prix d’excellence en innovation

C’est le 24 mai dernier que la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) tenait la remise annuelle de ses prix d’excellence sur le thème L’école publique à l’ère numérique.

Figurant parmi les six commissions scolaires lauréates, la Commission scolaire de Laval (CSDL) a remporté le Prix d’excellence en Éducation des adultes pour le projet Expérimentation assistée par ordinateur.

La présidente de la CSDL, Louise Lortie, et le directeur général, Yves Michel Volcy, étaient présents pour recevoir le prix, accompagnés d’intervenants au projet et membres du personnel du Service de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et du Service aux entreprises.

Le projet Expérimentation assistée par ordinateur consiste à mettre à la disposition des enseignant(e)s et des élèves de l’éducation aux adultes un environnement de laboratoire informatisé. Ainsi, les instrumentations traditionnelles de laboratoire (thermomètres, papier pH…) sont remplacées par une instrumentation virtuelle.

Louise Lortie, présidente de la CSDL, se réjouit de cette distinction et salue la collaboration des trois centres d’éducation des adultes et du Service de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et aux entreprises dans ce projet : « Il s’agit du fruit d’un travail collaboratif entre les enseignants de science et technologie, les techniciens de laboratoire, la conseillère pédagogique et les directions des trois centres d’éducation des adultes, les Berges, l’Impulsion et le Tremplin. Ce prix vient appuyer toute l’expertise et la qualité de l’accompagnement du personnel de la CSDL, mobilisé vers la réussite ! »

Asma Belhiba, conseillère pédagogique à la CSDL, Carmen Ciocoiu, enseignante de sciences et Hubert Maizan Kouassi, technicien en laboratoire, tous deux du Centre de formation les Berges, ont accueilli ce prix avec plaisir, car il représente une belle marque de reconnaissance de leur travail. En avril dernier, Expérimentation assistée par ordinateur a été choisi pour être présenté au colloque de l’Association québécoise des intervenantes et des intervenants en formation générale des adultes devant plusieurs intervenants provenant des quatre coins du Québec. Ces derniers peuvent maintenant intégrer ce projet de la CSDL dans leurs milieux respectifs.