La Fête nationale, c'est à Laval que ça se passe

Le 24 juin au Centre de la nature de Laval, venez assister à un spectacle inoubliable réunissant piliers et révélations de la musique québécoise qui sauront vous faire vibrer!

Daniel Bélanger, Diane Dufresne, Vincent Vallières, Klô Pelgag, Émile Bilodeau, Random Recipe et ses invitées, Marc Déry, France D’Amour, Antoine Corriveau, Beyries, Afrikana Soul Sister, Matiu, Kim Thúy et NEEV offriront un spectacle mis en scène par Émilie Laforest, sous la direction musicale d’Alex McMahon, en compagnie de ses musiciens.

Ce grand concert, présenté gratuitement à compter de 21 h, sera l’occasion d’écouter de nombreuses chansons marquantes du Québec interprétées par une quinzaine d’artistes, accompagnés, comme le veut la tradition, par les 130 choristes des Petits chanteurs de Laval. La soirée se clôturera sous les feux d’artifice et sur les rythmes envoûtants d’Afrikana Soul Sister.

Cette année, le spectacle de la fête nationale de Laval a l’honneur de présenter un texte patriotique inusité concocté par l’écrivaine Kim Thúy, sous le thème de l’inclusion et de la diversité. En plus de l’avoir écrit, l’auteure interprétera le texte : on nous prédit un moment fort en émotions et haut en couleur! Des personnes de tous les horizons partageant ses réflexions seront sur scène avec elle afin d’appuyer ses propos.

Une journée pour toute la famille

Animations, clowns, maquillages, jeux gonflables seront aussi au programme tout au long de la journée, à partir de 10 h. Visitez le site Web de l’organisme Fête nationale du Québec à Laval : www.fnqlaval.quebec.

Des partenaires essentiels

La Ville de Laval remercie ses partenaires : le gouvernement du Québec, le Mouvement national des Québécoises et Québécois, La Fête nationale du Québec, Québecor, Rythme FM, la SAQ, le journal Métro, les Brasseries Sleeman, Courrier Laval et [co]motion, agitateur de culture.