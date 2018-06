Le tourisme à la vent dans les voiles à Laval

C’est dans le cadre de son assemblée générale annuelle, tenue vendredi dernier, que Tourisme Laval a présenté son rapport d’activités de l’exercice financier 2017-2018 ainsi que les résultats des performances touristiques de la région.

Cet exercice financier est la dernière étape d’une planification stratégique entamée il y a cinq ans et qui comportait des objectifs ambitieux. À la lumière des résultats obtenus, la région touristique de Laval peut dire mission accomplie.



Parmi les résultats les plus marquants en 2017, notons :

1 870 486 touristes, une augmentation de 9,54 %

114 762 186 millions en dépenses touristiques, une augmentation de 2,68 %

Un taux d’occupation de 80,9 %, une hausse de 3,7 %, la meilleure performance au Québec

Croissance du nombre de nuitées de 7,08 % pour un total de 292 981 nuitées

201 congrès et événements, soit 22 de plus que l’an dernier, ce qui a généré des retombées de 9,9 M$

105 millions de personnes atteintes par nos retombées médiatiques

Cette performance remarquable est grandement attribuable à l’ardeur et à la motivation des membres et partenaires qui participent et s’impliquent activement dans les divers comités de Tourisme Laval.

« Laval est une destination urbaine en pleine effervescence. C’est en conjuguant nos efforts que nous propulserons notre région touristique vers de nouveaux sommets », a souligné Yves Legault, président du conseil d’administration de Tourisme Laval.



« Portée par l’essor formidable de la destination, 2017 fut une année de transformation du visage touristique et de développement de projets porteurs. Avec la mobilisation et les résultats éloquents de la dernière année, le milieu touristique lavallois est plus motivé que jamais à déployer toute l’énergie nécessaire pour faire de Laval une destination vivante, innovante et performante », a ajouté Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.



Une année marquée par de nombreux projets porteurs

L’équipe touristique lavalloise a été très active dans plusieurs dossiers touchant différents créneaux de clientèle. Grâce aux nombreuses activités de commercialisation et aux stratégies marketing, 10 657 nuitées ont été vendues en 2017 comparativement à 5 598 l’année précédente.



Le tourisme familial, quant à lui, a été au cœur de plusieurs projets réalisés de concert avec des membres et partenaires, dont la websérie L’été de Cosmo à Laval ainsi que la reconduction de la campagne estivale Pas besoin de changer de pays pour s’amuser. En tourisme culturel, on a procédé au lancement du programme unique au Québec Laval, Première de classe, destiné à des groupes scolaires et permettant d’établir un lien direct entre les matières enseignées en classe et des activités originales offertes dans des attraits de Laval.

Du côté du tourisme sportif, des partenariats se sont intensifiés afin de préciser la stratégie d’accueil de compétitions sportives. Pour en savoir plus sur l’ensemble des projets réalisés, consultez le rapport annuel 2017 de Tourisme Laval en ligne.