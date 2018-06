Grande soirée en l’honneur des bénévoles de la Commission scolaire de Laval

Le 14 juin dernier, plus d’une cinquantaine de bénévoles étaient à l’honneur dans le cadre de la soirée Hommage aux bénévoles de la Commission scolaire de Laval (CSDL). Dans une ambiance festive, plusieurs personnes ont vu leur importante implication être soulignée par le comité de parents et la CSDL.

Lors de cette soirée, Marc Patrick Roy a reçu le prix Distinction Reconnaissance de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) des mains de Corinne Payne, présidente de la FCPQ, présente pour l’occasion.

« La soirée Hommage aux bénévoles est un moment privilégié où l’on prend le temps de dire merci à toutes ces personnes dévouées. À la CSDL, nous sommes choyés par le nombre et la qualité de nos bénévoles qui ne comptent pas leur temps. Ce sont des parents, des grands-parents et des membres de la communauté, qui par leur engagement et leur générosité, contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des élèves, jeunes et adultes. Je tiens d’ailleurs à offrir mes félicitations et mes remerciements à Marc-Patrick Roy, qui a reçu un honneur mérité pour sa grande implication », souligne la présidente de la Commission scolaire de Laval, Louise Lortie.

Des honneurs mérités

Lors de cette soirée, le comité de parents de la CSDL a souligné la contribution toute particulière de huit bénévoles dans la catégorie Bénévole engagé. Martin Comtois, bénévole de l’école Cœur-Soleil, s’est d’ailleurs distingué pour son dévouement hors du commun.

Le prix Projet innovateur a été décerné au projet Bibliothèque innovante de l’école de Val-des-

Ruisseaux, dans lequel sont impliqués les bénévoles Dominique Lalonde, Lise Langlois, Valérie Nadalin, Thays Johanna Torres Regalado, Hubert Alexandre Gingras et Guy Langlois.

Le comité de parents a également dévoilé son Coup de cœur de l’année qui a été décerné à Marc Patrick Roy, bénévole impliqué depuis plusieurs années et doublement honoré lors de cette soirée.

Le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) a remis un prix Hommage à Alexandre Poulin pour son implication et son dévouement exemplaire.

La CSDL a, quant à elle, choisi d’honorer un bénévole actif dans les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes, François Courville, qui contribue à enrichir le milieu de vie du Centre de formation l’Impulsion par son apport indispensable.

Plusieurs élèves ont pris part de diverses façons à cette célébration, tantôt en démontrant tout leur talent, tantôt en assurant une présence indispensable au bon déroulement de l’événement. Par la tenue de cette soirée, le comité de parents et la Commission scolaire de Laval souhaitaient souligner l’engagement et la générosité de ses bénévoles. Ils se font le porte-parole de tout le personnel et des élèves pour leur dire MERCI !