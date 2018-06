La Ville de Laval toujours généreuse pour la Croix-Rouge

Les employés et retraités de la Ville de Laval ont remis un chèque de 98 520,35 $ à la Croix-Rouge lors de l’événement de clôture de leur 30e campagne en milieu de travail, dépassant, encore une fois, leur objectif initial.

Tout au long du mois de mai, employés, retraités et élus ont organisé une grande variété d’activités de financement pour amasser des fonds pour la cause. C’est avec une grande fierté qu’a été dévoilé le montant total amassé aux représentants de la Croix-Rouge et aux ambassadeurs de la campagne dans les services municipaux réunis pour l’occasion.