122 millions de dollars pour les écoles de Laval

Dans la poursuite d’un plan sans précédent permettant de rénover, de construire et d’agrandir les écoles du Québec, un montant de plus de 122 millions de dollars sera investi dans la région de Laval. Cette aide financière découle de l’investissement total de près de 2,3 milliards de dollars annoncé le 31 mai dernier pour l’année scolaire 2018-2019.

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, et le député de Chomedey, M. Guy Ouellette, en ont fait l’annonce le 22 juin dernier, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale Nationale, M. Sébastien Proulx, lors de leur passage à l’école Jean-XXIII.

« Notre gouvernement a démontré, au cours des dernières années, l’importance capitale qu’il accorde à la réussite éducative des jeunes. Ils viennent à l’école pour préparer leur avenir. Ils représentent également notre avenir collectif. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à leur offrir les meilleures conditions d’apprentissage. Nous voulons qu’ils soient heureux et qu’ils s’épanouissent à l’école. Ces investissements majeurs représentent un geste concret en ce sens », souligne Guy Ouellette, député de Chomedey.

De son côté, Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval indique que « Chaque année, nos élèves sont de plus en plus nombreux et c'est dans ce contexte que nous avons tenu une grande Conversation publique sur l'école lavalloise de demain, en collaboration avec l'Institut du Nouveau Monde. Grâce à la construction de bâtiments scolaires, nos élèves auront davantage d'espace et pourront bénéficier d'infrastructures modernes qui contribuent à créer des milieux d'apprentissage stimulants. Nous avons cette vision de construire des écoles qui favorisent la réussite éducative, mais qui sont aussi des lieux de rassemblement pour toute la communauté. »

Rappelons qu’un montant de 608 millions de dollars a été annoncé pour permettre la réalisation de 50 projets de construction et d’agrandissement d’écoles. Cette somme s’ajoute aux investissements en maintien d’actifs pour 2018-2019 totalisant 1,6 milliard de dollars, dont 965 millions permettront de continuer la rénovation des écoles existantes dès l’an prochain.

Plus de 57 M$ pour la construction d’écoles dans la région de Laval

Cette aide financière permettra la réalisation, dès l’été 2018, de trois projets de construction d’écoles à la Commission scolaire de Laval :

Près de 23,2 millions de dollars pour la construction d’une école primaire de 8 classes préscolaires, de 28 classes primaires et de 4 classes pour élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dans le secteur de Val-Martin à Chomedey;

Plus de 7,8millions de dollars pour la construction d’une école primaire pouvant accueillir 3 classes préscolaires et 18 classes primaires dans le secteur Mille-Îles. Ce projet remplace le projet d’agrandissement de l’école Jean-XXI annoncé à l’été 2016 dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026. Cet investissement de 7,8 millions de dollars s’ajoute à celui de près de 8,2 millions qui avait alors été approuvé pour l’agrandissement de 8 classes et de 1 gymnase à l’école Jean-XXIII;

Les détails du troisième projet seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Plus de 65 M$ pour le maintien en bon état et la réhabilitation des établissements scolaires de la

Commission scolaire de Laval

Un montant de près de 65 millions de dollars est disponible pour la Commission scolaire de Laval. Cette enveloppe lui permettra de soumettre dès maintenant au Ministère les projets de rénovation des infrastructures scolaires qu’elle entend réaliser au cours de l’année scolaire 20182019, soit pendant la saison des travaux de l’été 2019. Par ailleurs, pour lui permettre de mieux planifier les travaux et d’en amorcer la préparation dans les meilleurs délais, le montant disponible est annoncé plus tôt encore cette année.