Aînés : Une année record pour le titre Horizon 65+

Le titre Horizon 65+, qui offre le transport gratuit pour les Lavallois âgés de 65 ans ou plus, a battu des records durant la dernière année. En effet, 1 million de déplacements ont été effectués depuis les douze derniers mois, dont plus de 100 000 en mai dernier.

Le titre Horizon 65+ gagne en popularité année après année. Depuis sa création en 2014, le nombre de déplacements a augmenté de 33 %.

« Ce titre privilège offre aux aînés la flexibilité et l’autonomie de se déplacer gratuitement, partout et en tout temps à Laval. Cette initiative permet également de réduire l’utilisation de l’auto solo et par le fait même, la quantité de gaz à effet de serre », se réjouit M. David De Cotis, président du conseil d’administration de la STL.

La STL est la seule société de transport au Canada à offrir la gratuité aux aînés, et ce, 7 jours sur 7.

Comment obtenir un titre Horizon 65+

Les résidents lavallois âgés de 65 ans ou plus doivent se procurer une carte OPUS avec photo et faire enregistrer le titre Horizon 65+ dans l’une des deux billetteries métropolitaines situées au terminus Cartier ou Montmorency.

Les clients doivent avoir en main une preuve de résidence et d’âge. Des frais de 15 $ sont applicables pour faire l’acquisition de la carte OPUS.