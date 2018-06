Vous déménagez ? Pensez à la collecte d'appareils réfrigérants

Le chassé-croisé des déménagements débutera sous peu et incitera, par le fait même, de nombreux Lavallois à se départir de leurs appareils réfrigérants en fin de vie.

L’occasion est propice de rappeler le service de collecte mis en place par la Ville de Laval afin que ces appareils contenant des halocarbures, gaz contribuant à l’appauvrissement de la couche d’ozone, soient récupérés de façon écoresponsable.

​La Ville de Laval est certifiée FrigoResponsable​​​. ​Dans le cadre de son Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle offre un service gratuit de collecte des appareils réfrigérants.

En faisant appel à celui-ci, vous vous assurez que les halocarbures (CFC, fréon) présents dans les mousses isolantes et les liquides de refroidissement de vos appareils soient captés et détruits de façon respectueuse pour l'environnement, et que les pièces soient ​réutilisées ou recyclées.​

Comment pro​​​céder?

​Appelez le 311 ou remplissez le formulaire en ligne pour laisser vos coordonnées et le type d’appareil réfrigérant à récupérer. La personne responsable du programme au Service de l’environnement communiquera avec vous pour confirmer la date de la prochaine collecte.

Déposez l’appareil en bordure du bâtiment (et non en bordure de rue) au plus tard la veille de la collecte ou avant 7 h le jour même afin que l’entreprise spécialisée PureSphera​​​​ vienne le ramasser.

Appareils admissible​s

Réfrigérateur

Congélateur

Cellier

Glacière électrique

Climatiseur

Déshumidificateur

Refroidisseur

Thermopompe

Compresseur

Faits intéressants

Le traitement de 2 appareils réfrigérants via cette collecte équivaut à empêcher le rejet de 3,5 tonnes d’halocarbures dans l’atmosphère, soit l’équivalent de retirer une voiture de la circulation pendant un an!

Les appareils réfrigérants ne peuvent pas être ramassés dans le cadre de la collecte régulière des ordures ménagères.

Ce programme de collecte offert par la Ville de Laval est financé par le programme de compensation des gaz à effet de serre.

