Inauguration du Cantre Multi-services pour les proches aidants

L’Association Lavalloise des Personnes Aidantes (ALPA) invite la population à une conférence de presse tenue dans le cadre de l’inauguration de son Centre Multi-services pour les proches aidants de Laval, le lundi 16 juillet à 11h au 1850, boulevard Le Corbusier, bureau 100.

Tous nos partenaires du réseau communautaire, du réseau de la santé et toute la population lavalloise sont invités à visiter nos nouveaux locaux et prendre connaissance de l’offre de nos nouveaux services qui seront offerts aux proches aidants de Laval.

Plusieurs dignitaires seront présents et feront des allocutions, dont Madame la ministre Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés, ministre responsable de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval; Monsieur le maire de Laval, Marc Demers; Monsieur le député de Laval-des-Rapides, Saul Polo, Adjoint parlementaire du ministre des Finances et Président de séance; Madame la députée de Vimy, Eva Nassif.

Au programme, allocutions des dignitaires, coupure du ruban, visite des locaux, échanges avec les participants.

Pour informations et inscription : 450-686-2572 / administration@aldpa.org