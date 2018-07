Le C.I.EAU, au cœur de la Stratégie Québécoise de l’Eau 2018-2030

Le Centre d’interprétation de l’Eau (C.I.EAU) tient à saluer l’initiative de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon qui a choisi le C.I.EAU et son site enchanteur sur la Rivière des Mille Îles à Laval pour dévoiler cette semaine, la Stratégie québécoise de l’eau.

La Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030 est guidée par sept orientations qui permettront de mobiliser les acteurs concernés, dont le C.I.EAU. L’orientation 5 de cette stratégie « Promouvoir une utilisation durable de l’eau » vient confirmer l’importante mission du C.I.EAU qui consiste à promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau, auprès des élèves et étudiants de tous les niveaux scolaires, collégiaux et universitaires.

Avec son exposition permanente, le C.I.EAU sensibilise également le grand public à l’importance de cette ressource. Son emplacement privilégié dans une station de production d’eau potable permet de démontrer ce qui se fait de mieux en matière de production d’eau potable au Québec.

« Le C.I.EAU est fier de participer au lancement de la Stratégie québécoise de l’eau. Toujours en respectant notre mission qui est de sensibiliser le public à l’importance de cette ressource, nous allons continuer nos efforts afin de mener à bien le plan d’action, avec les acteurs concernés, de façon à mieux gérer collectivement notre eau », a indiqué Louis Beaupré, président du C.I.EAU.

Cette démarche est une occasion unique pour le C.I.EAU de se positionner comme partenaire majeur du gouvernement à l’échelle du Québec. L’expertise développée par le C.I.EAU, notamment en matière de scénarisation de stations d’eau potable, d’offre pédagogique, culturelle ou touristique pourra grandement contribuer à la réalisation du plan d’action lié à la Stratégie québécoise de l’eau.

Le C.I.EAU en bref

Le Centre d'interprétation de l'eau de Laval est un organisme à but non-lucratif dont la mission consiste à promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau. Inauguré en 2008, ce centre interactif est situé en plein cœur de l'action, à la station de production d'eau potable Sainte-Rose.

Par ses initiatives, le C.I.EAU sensibilise les citoyens à l’importance de la consommation responsable de l’eau afin de faire apprécier cette incroyable richesse, trop souvent négligée, qui nous entoure.