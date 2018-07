Tourisme Laval vous invite à " sortir votre côté Laval "

Voir la galerie de photos

Tourisme Laval lance sa campagne estivale Sors ton côté Laval. Deviens qui tu veux, qui invite les familles, adultes et ados, couples et amis à venir découvrir l’immense terrain de jeu lavallois et à devenir astronautes, kayakistes, scientifiques, surfeurs, acrobates, grimpeurs, tunnelistes ou encore chefs d’orchestre.

La campagne comprend également les volets Recharge ton côté Laval en collaboration avec des établissements hôteliers ainsi que Sors ton côté festif pour la promotion des festivals et événements lavallois.

Sur une tonalité festive, colorée et pince-sans-rire, cette campagne confirme le positionnement de Laval comme une destination vibrante et innovante où il est possible de faire des activités des plus surprenantes dans un rayon de moins de 20 kilomètres. La stratégie 360 comporte des actions marketing et de déploiement sur le marché québécois avec une pointe sur la grande région de Montréal et d’Ottawa.



Une campagne rassembleuse

Regroupant huit partenaires, soit le Cosmodôme, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, le Musée Armand-Frappier, Maeva Surf, iSaute, Escalade, Clip ‘n Climb, SkyVenture et l’Orchestre symphonique de Laval, la campagne met en valeur le côté dynamique, rassembleur et attrayant de la destination.



Le volet Recharge ton côté Laval est réalisé en partenariat avec cinq hôtels de la région, soit le Sheraton Laval, le Hilton Montréal/Laval, le Holiday Inn Laval Montréal, le Comfort Inn Laval et le Quality Suites Laval.

Pour sa part Sors ton côté festif fait la promotion des festivals majeurs de la destination, dont le Festival musical indépendant Diapason, le Festival des bières de Laval et le Festival Laval en Rires.



Tourisme Laval, en collaboration également avec la Société de transport de Laval (STL), invite les gens à monter à bord de la navette 360, ce service de transport gratuit qui relie les attraits situés dans le centre-ville de Laval, toutes les 20 minutes, à partir de la station de métro Montmorency.

Fier partenaire du Rocket de Laval, Tourisme Laval prolongera à l’automne sa campagne qui comprendra un volet inédit avec une captation vidéo mettant en vedette les joueurs du Rocket ainsi qu’une soirée thématique et des jeux lors d’un match à la Place Bell.



Le plan tactique de la campagne

Réalisée en collaboration avec l’agence Oasis Communication, la campagne estivale se décline principalement dans l’univers numérique. L’équipe de créatifs pilotée par Alain Brochu, vice-président et stratège, et Hugo J.-S. Galland, vice-président de la création, a élaboré une stratégie marketing qui propose des contenus numériques ainsi qu’une offensive dans les stations de métro, en priorité sur la ligne orange amenant les gens à la station Montmorency.