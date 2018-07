Augmentation de l’allocation canadienne pour enfants dès le 20 juillet prochain

De nombreuses familles lavalloises pourront voir leurs allocations canadiennes pour enfants augmentées dès le 20 juillet prochain.

Celle-ci sera haussée pour tenir compte du coût de la vie. Au quotidien, cette aide financière mensuelle est un soutien plus élevé libre d’impôt qui aide les familles qui en ont le plus besoin.

2018-2019

Concrètement, pour l’année de prestations 2018-2019, le montant maximum versé au titre de l’ACE sera de 6 496 $ par enfant de moins de 6 ans et de 5 481 $ par enfant de 6 à 17 ans.

Par exemple, pour un parent seul avec un revenu de 35 000 $ et deux enfants, l’indexation anticipée de l’ACE signifie une contribution de 560 $ au coût d’élever ses enfants, pour l’année de prestations 2019-2020. Pour ce parent, on parle d’un soutien pouvant s’élever à 12 992 $ par année.

Grâce à l’ACE, 9 familles canadiennes sur 10 ont davantage d’argent. Ces familles ont reçu près de 2 300 $ de plus par année en moyenne que dans le cadre des programmes que l’ACE a remplacés.

Depuis juillet 2016, plus de 23 milliards de dollars ont été versés chaque année aux familles canadiennes au titre de l’ACE pour aider à assumer divers frais dont ceux des programmes sportifs, des cours de musique et de l’achat de vêtements pour la rentrée scolaire. Et, plus important encore, l’ACE a permis à plus d’un demi-million de personnes, dont 300 000 enfants, de sortir de la pauvreté.