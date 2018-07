Laval met en valeur les produits agroalimentaires locaux

La Ville de Laval est heureuse d’annoncer trois activités de commercialisation des produits agroalimentaires locaux en circuits courts : le retour du marché de quartier du Vieux-Sainte-Rose, la venue d’un nouveau kiosque de produits frais et transformés ainsi qu’une plateforme électronique d’achat en ligne de produits frais lavallois.

Ce type de commercialisation de plus en plus populaire limite à un le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Ces initiatives sont faites sous l’égide de la marque Saveurs de Laval.

Retour du marché de quartier du Vieux-Sainte-Rose

Tous les samedis, jusqu’au 22 septembre, de nombreux marchands locaux seront présents pour offrir leurs produits frais et de qualité de 8 h 30 à 13 h à l’école Villemaire au 211 boulevard Ste-Rose, Laval.

Pour en connaître davantage sur les activités du marché :

· Suivez le Facebook du marché de quartier du Vieux-Sainte-Rose

· Téléphonez au 450 625-7692

Plateforme électronique d’achat en ligne

Grâce au regroupement de quelques producteurs agricoles lavallois, une nouvelle plateforme électronique de vente de produits frais a été lancée, sous forme de projet pilote. La Ville contribue financièrement au déploiement de cette plateforme pour encourager autrement la mise en place d’un circuit court.

Le projet intitulé De la ferme à la maison permet de créer un panier de produits agroalimentaires entièrement de Laval. Ce projet pilote offre le service, pour sa première année, aux citoyens résidant à l’ouest de l’autoroute 15, dans les codes postaux : H7P, H7R, H7T, H7Y, H7W, H7X et H7Y.

Les clients n’ont qu’à effectuer leurs commandes directement sur le site www.delafermealamaison.ca. Leurs paniers seront livrés dans un délai de moins de 24 heures.

Pour en connaître davantage sur le panier agroalimentaire personnalisé, visitez le site www.delafermealamaison.ca ou le Facebook de la Ferme à la maison

Nouveau kiosque ambulant

Trois organismes lavallois, l’Association des popotes roulantes de Laval, Enfant d’Abord et Au Panier, ont créé un kiosque ambulant qui se déplacera de la Promenade du pont Viau à la station de métro Cartier. Cette initiative, qui s’inscrit dans le vaste projet de revitalisation du secteur piloté par la Ville de Laval, permettra de se procurer, selon l’endroit, des fruits et légumes frais, des salades, des plats à cuire sur le BBQ, des collations, des desserts et plus encore.

Promenade du pont Viau, tous les dimanches jusqu’à la fin août, de 15 h à 20 h. Le kiosque sera fermé en cas de pluie.

· Station de métro Cartier, du début juillet à la mi-octobre.

· Mercredi et jeudi – de 15 h à 19 h

· Vendredi – de 12 h à 18 h

À propos de Saveurs de Laval

À la Ville de Laval, c’est le Service du développement économique qui, via la marque Saveurs de Laval, permet de valoriser l’agroalimentaire, tout en stimulant la croissance de nos entreprises. Saveurs de Laval valorise une expérience enrichissante des consommateurs à la ferme, et par le fait même sensibilise les producteurs à leurs besoins.

Pour plus de détails sur les activités et les entreprises du secteur agroalimentaire de Laval, visitez le site www.saveursdelaval.com.