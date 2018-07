5 astuces pour diversifier son épargne

Pour préparer l’avenir ou faire fructifier son épargne à un bon rendement, il faut maximiser ses placements tout en les diversifiant. Quels sont les meilleurs investissements non risqués ?

Remplir son CELI

Le Compte épargne libre d’impôts reste un placement de choix à condition de magasiner un peu. On vous en proposera le plus souvent à 1 % de rendement alors que certains portefeuilles peuvent rapporter entre 2 et 7 % par an ! En revanche, il faudra bien étudier les pénalités prévues et leur nature ainsi que les frais divers de fermeture, de rachat ou de transfert.

Ce produit est d’autant plus intéressant que les droits s’additionnent. Ainsi, si vous n’en avez jamais ouvert un, vous pourrez investir jusqu’à 46 500 dollars. Seules conditions : avoir 18 ans, résider au Canada et posséder un numéro d’assurance sociale valide.

Préparer sa retraite

Épargner sur un REER réduit le montant de l’impôt. Il est possible de cotiser jusqu’à 18 % de votre revenu mensuel jusqu’à 71 ans. Après, il faudra le transférer sur le Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Vous ne serez imposé que si vous retirez l’argent.

Ceci dit, vous avez la possibilité d’effectuer des retraits de 25 000 euros sans imposition. Une belle perspective pour acheter votre premier logement grâce au régime d’accession à la propriété (RAP).

Préparer les études de vos enfants

Le REEE est destiné à financer les études postsecondaires de vos enfants. Les cotisations ne sont pas déductibles de l’impôt, mais elles ouvrent droit à la Subvention canadienne pour l’épargne-études.

Investir dans l’immobilier

Si vous êtes déjà propriétaire, la bonne option est l’investissement immobilier pour percevoir plus tard, lorsque votre crédit sera soldé, des revenus locatifs. Inves tir à Dorval dans un condo est un choix pertinent : la ville est attractive et proche de Montréal par les axes routiers de proximité et les logements y sont abordables. En confiant votre bien en gestion, vous n’aurez pas à vous en occuper.

Le billet à capital protégé

Vous prêtez de l’argent à des institutions financières sous forme de titres d’emprunt. Il s’agit d’un placement à moyen terme, entre 5 et 10 ans. Le capital est en général garanti, donc pas de risque, sauf si vous les rachetez avant. Le rendement est versé sous forme d’intérêt.

Vous connaissez l’adage : ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C’est pourquoi vous avez intérêt à souscrire différents produits d’épargne auprès de différentes institutions financières.