Conseils pour choisir une compagnie de taxi

Chaque ville possède plusieurs compagnies de taxi qui arpentent ses rues et ses environs. Certaines de ses compagnies peuvent se démarquer des autres. Toutefois, si vous n’êtes pas accoutumé avec ces entreprises, avec les services de taxi ou même avec la ville dans laquelle vous devez vous déplacer, il est possible que vous ne sachiez pas vraiment quelle compagnie de taxi choisir pour vous transporter du point A au point B.

Divers types de services

Il est important de savoir qu’une bonne compagnie de taxi offre une gamme de services de transports variée. Ainsi, certaines entreprises proposent des services de navette, de messagerie, de transport médical ou de raccompagnement, par exemple. Dans certains cas, vous aurez également accès à des services de taxibus (collectif) ou à un transport en taxi direct vers l’aéroport.

Certaines compagnies offrent même des comptes d’entreprise à celles qui sont clientes régulières en vertu d’un contrat de service. Cela implique un compte de facturation mensuel. Il est également possible de réserver des services dans le cadre d’un événement.

Certaines entreprises de taxi offrent également des services complémentaires très appréciés de la clientèle. Par conséquent, si vous avez besoin d’un survoltage, d’un déverrouillage ou si vous êtes en panne d’essence, le remorqueur n’est pas la seule personne qui peut vous venir en aide. Ainsi, il peut être très utile de faire confiance à une compagnie qui offre des services variés.

Qualité des services

Cela dit, la quantité des services n’est pas le seul critère de sélection pour choisir une compagnie de taxi. La qualité compte également pour beaucoup. Et cela commence par les chauffeurs. En effet, le voyage sera plus agréable pour vous si votre chauffeur est poli et courtois. Par ailleurs, un bon chauffeur de taxi connaît également bien son territoire, vous pouvez donc lui faire confiance pour vous mener à bon port rapidement.

Dans un autre ordre d’idées, il est toujours intéressant de faire affaire avec une compagnie de taxi qui offre une certaine souplesse quant aux modes de paiement. Comme une course en taxi peut rapidement coûter cher, surtout lorsque vous vous dirigez vers l’aéroport, par exemple, il n’est pas toujours facile de prévoir combien cela pourrait vous coûter et d’avoir l’argent exact sur vous.

Enfin, n’oubliez pas que les tarifs des taxis sont déterminés par la Commission des transports du Québec. Ils sont donc fixes et identiques d’une compagnie à l’autre, sauf pour les services spéciaux. Par conséquent, il est inutile de rechercher l’entreprise aux tarifs les plus concurrentiels pour la plupart des services réguliers : elle n’existe pas.

Ainsi, que vous recherchiez une compagnie de taxi fiable pour des transports réguliers en ville ou pour des services plus particuliers, vous pouvez vous baser sur plusieurs critères, comme la variété des services (surtout si vous envisagez d'utiliser ces services souvent ou d’avoir besoin de plus d’un type de service), la politesse et le professionnalisme des chauffeurs et les modalités de paiement. En étudiant l’ensemble de ces caractéristiques, vous pourrez trouver l’entreprise qui vous correspond dans votre secteur.