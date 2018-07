Qui ne connaît pas la cuisine italienne? Cette dernière fait maintenant partie intégrante de nos propres habitudes alimentaires, avec ses fameuses pâtes aux saveurs variées, ses pizzas goûteuses et sa gastronomie incontournable. Encore une fois cet été, la cuisine italienne est à l’honneur! Découvrez les saveurs de l’Italie grâce à ce bref tour d’horizon de la cuisine italienne et de ses spécialités.

Quelques mets phares de la cuisine italienne

Lorsqu’on parle de mets italiens, on imagine immédiatement une cuisine colorée, ensoleillée, familiale et réconfortante… et, assurément, on pense à la pizza! Ce mets bien connu, qui nous vient de la région de Naples, est maintenant consommé partout dans le monde et particulièrement en Occident.

On pense aussi aux délicieuses pâtes italiennes! Celles-ci sont indémodables et constituent un incontournable. Qui n’a jamais goûté aux nombreuses déclinaisons des pâtes italiennes, comme les lasagnes, les pâtes alla carbonara ou alla bolognese? En plus de ces classiques, on retrouve les spaghettis alla vongole (palourdes), les pâtes aux anchois et les pâtes aux fruits de mer… on salive rien qu’à y penser!

Et que seraient ces pâtes et pizzas sans les nombreuses déclinaisons de fromage en provenance d’Italie, comme le mozzarella, le parmesan, le parmigiano reggiano ou encore le gorgonzola, pour ne nommer que les plus emblématiques. L’Italie est divisée en 20 régions qui possèdent chacune leurs particularités culinaires. Ainsi, dans certaines régions, on ne consomme presque pas de pâtes; on y trouve plutôt des charcuteries comme le jambon de Parme et la mortadelle! C’est aux Italiens qu’on doit aussi de nombreux classiques culinaires tels que le risotto, l’osso bucco, les gnocchis ou la polenta.

Les aliments emblématiques

Qui dit Italie dit, bien sûr, olives. Il y en a de toutes les sortes : vertes ou noires, avec ou sans noyaux, allongées, rondes… dont on retrouve les différents arômes dans les huiles d’olive. Cet ingrédient majeur de la cuisine italienne constitue une alternative un peu plus santé que le beurre et la crème et permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. N’hésitez pas à en mettre partout : sur vos salades, vos filets de poissons, ou encore vos pointes de pizzas! En fonction de l’utilisation que vous souhaitez en faire et de l’effet que vous voulez donner à votre plat, prenez le temps de sélectionner l’huile d’olive que vous voulez utiliser; comme le bon vin, elles se déclinent en une palette de saveurs variées.

Pour bien accompagner l’huile d’olive et pour rehausser vos mets, pourquoi ne pas y ajouter un peu de basilic? Cette herbe aromatique citronnée accompagne à merveille les plats italiens et se consomme fraîche ou séchée. Voilà une épice à conserver en permanence dans votre garde-manger!

Que ce soit pour un repas en famille sans prétention, ou pour une réception, la cuisine italienne s’adapte à toutes les occasions et se décline en une grande variété de mets qui réjouira petits et grands à tous les coups.