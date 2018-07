Prévention de la carie dentaire

La carie dentaire est une maladie très courante qui affecte la grande majorité des gens à un moment ou un autre de leur vie. Si vos parents avaient l’habitude de vous dire que manger des sucreries cause des caries, ils n’avaient pas entièrement tort. Toutefois, la prévention des caries signifie davantage que de simplement rayer les bonbons et le chocolat de votre alimentation. Il faut avoir une bonne hygiène buccodentaire, utiliser les bons produits pour nos dents, adopter de saines habitudes alimentaires et aller chez le dentiste régulièrement. Bien qu’il soit impossible de prévenir à 100 % l’apparition des caries, nous pouvons travailler à maintenir une bonne santé buccodentaire afin d’en diminuer les risques.

Le brossage des dents

Pour éviter les soins dentaires coûteux, on doit commencer par avoir de bonnes habitudes de vie. Comment avoir une bonne hygiène? Le gouvernement du Québec recommande aux enfants et aux adultes de brosser leurs dents pendant deux minutes, au moins deux fois par jour. Une brosse à dents à soies souples est recommandée pour déloger la plaque sans blesser vos gencives. L’idéal serait de se brosser les dents à la suite de chaque repas, mais le plus important reste le brossage avant le coucher puisque les caries sont causées par les sucres des aliments et les bactéries présentes dans la bouche. Il ne faut pas négliger la soie dentaire et le brossage de la langue, car ce sont les particules d’aliments en décomposition qui sont responsables de la mauvaise haleine.

Pour les enfants, il est recommandé de superviser le brossage des dents et de le finaliser, si nécessaire. Il est aussi possible de nettoyer la bouche de votre bébé même si les premières dents n’ont pas fait leur apparition. À l’aide d’une débarbouillette propre et humide, massez-lui délicatement les gencives au moins deux fois par jour, particulièrement après l’avoir allaité ou lui avoir donné le biberon. Vous pouvez commencer à utiliser la pâte dentifrice dès l’apparition de sa première dent.

D’autres précautions à prendre

En plus d’utiliser un dentifrice fluoré, pensez à intégrer le rince-bouche dans votre routine. Il ne remplace en aucun cas le brossage et la soie dentaire, mais utilisé conjointement avec ces autres moyens, il peut prévenir, voire renverser les caries débutantes. Évitez les boissons et les jus à haute teneur en sucre, ainsi que les bonbons qui restent longtemps collés aux dents. Consommez des aliments tels que le fromage à pâte ferme qui contient du phosphore et du calcium, protégeant l’émail des dents.

Il est recommandé de visiter votre dentiste une fois par an. En procédant au nettoyage et à l’examen, il sera en mesure de découvrir les caries débutantes et de les traiter.

Malgré tous les moyens de prévention possibles, il peut arriver que des caries apparaissent quand même sur vos dents. Votre clinique dentaire pourra vous recommander les solutions applicables à votre situation. Demandez conseil à votre dentiste si vous avez particulièrement tendance à développer des caries.