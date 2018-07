Nos conseils pour choisir sa cabane de jardin

Vous voulez ajouter une pièce à votre maison ou un espace de rangement d’objets en tous genres? Que ce soit pour entreposer du mobilier, pour ranger les outils de jardin ou pour votre bois de chauffage, une remise de jardin s’avère un bon moyen de gagner de l’espace. Il existe une panoplie de modèles sur le marché : en bois, en plastique ou en métal, avec ou sans plancher et fenêtres, de style contemporain ou plus rustique… Comment s’y retrouver et quel modèle choisir pour votre cabane de jardin?

Quel matériau privilégier

Vous devez sélectionner un matériau en fonction de votre budget et de l’usage que vous souhaitez faire de votre remise de jardin. Si vous voulez seulement garder vos outils à l’abri de l’humidité, vous n’opterez probablement pas pour la même cabane de jardin que si vous voulez créer une nouvelle pièce de vie ou un garage.

Le plastique ou la résine offrent beaucoup de polyvalence et demandent peu d’entretien. Il suffit de les nettoyer au tuyau d’arrosage. Il s’agit de matériaux légers et durables. Leur mise en place est facile et permet de multiples usages. Leur seul côté négatif vient de leur tendance à déteindre lorsqu’ils sont exposés au soleil; pour cette raison, on les retrouve dans quelques couleurs seulement.

Si vous souhaitez seulement créer un espace de rangement pour vos outils de jardinage, pensez à opter pour une cabane de jardin en métal. Il s’agit du produit le plus économique sur le marché, en raison notamment de sa piètre isolation et de son aspect peu esthétique. Le matériel est insensible à la rouille, mais ne doit pas être utilisé dans les climats marins sous peine de s’user prématurément.

À l’inverse, si votre objectif est de créer une annexe à votre maison, comme un solarium, une chambre d’amis pour l’été ou un atelier d’artiste, ou alors si vous souhaitez construire une cabane pour vos enfants, alors le matériau à privilégier est sans nul doute le bois. Il s’agit d’un isolant naturel très apprécié pour sa beauté et sa solidité et qui donne un fini intéressant, un peu rustique, au goût du jour. Cependant, ce matériau nécessite un entretien assidu.

Quelques autres critères à considérer

Selon l’utilisation que vous allez faire de votre remise de jardin, pensez à son emplacement sur votre terrain ainsi qu’à la surface que vous souhaitez lui donner. Un abri de plus petite taille vous fait gagner moins d’espace, mais réduit aussi d’importantes dépenses administratives comme le permis de construction et la conformité aux règlements de zonage de votre ville.

La structure de votre cabane de jardin est aussi un élément à considérer. Voudrez-vous installer un plancher pour améliorer la durabilité de votre abri et réduire les risques d’humidité et de moisissures? Vous devez aussi vous poser la question des ouvertures et fenêtres. Dans le cas d’un simple espace de rangement, il ne s’agit pas d’une dépense nécessaire. Mais si vous souhaitez créer un atelier ou une pièce de vie, les fenêtres sont essentielles, ne serait-ce que pour assurer un minimum de luminosité.

Vous devez également vous informer sur les différents types de toiture disponibles. Elles n’ont pas toutes la même étanchéité ni la même durabilité. Si plusieurs variables vous font toujours hésiter, prenez conseils auprès de spécialistes pour le choix d’une cabane de jardin adaptée à vos besoins.