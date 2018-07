Les différents types de caméras de surveillance

Beaucoup de personnes optent pour l’installation d’une caméra de surveillance dans leur domicile ou leur commerce. Cela leur procure un sentiment de protection et peut s’avérer dissuasif auprès des intrus. Mais quand on commence à s’informer sur les types de caméras, on peut vite s’y perdre : caméra de surveillance sans fil, caméra de surveillance analogique, caméra de surveillance IP, etc. Comment démêler tout cela et faire le meilleur choix possible?

Filaire ou sans fil

Les caméras de surveillance peuvent être filaires ou sans fil, c’est-à-dire que les caméras filaires fonctionnent généralement en réseau et sont analogiques, alors que les caméras sans fil sont connectées à un réseau wi-fi et peuvent être analogiques ou IP. Il existe également des modèles hybrides.

Les caméras avec fil sont plus difficiles à installer et nécessitent presque toujours l’intervention d’un installateur spécialisé. Leur coût est donc plus élevé. Et forcément, ce sont des appareils fixes. Toutefois, ces caméras offrent une image stable et de très bonne qualité. Elles ont également une longue durée de vie.

Pour ce qui est des caméras sans fil, elles sont généralement compactes et très discrètes, puisque aucun fil ne les relie à d’autres appareils. Cela permet même de les déplacer si désiré. Elles sont souvent privilégiées pour la surveillance intérieure résidentielle. Elles peuvent fonctionner en réseau ou non.

Étant donné qu’elles fonctionnent avec le wi-fi, ces caméras peuvent livrer des images saccadées ou connaître de l’interférence. De plus, il faut s’assurer que le réseau wi-fi est très bien sécurisé pour prévenir les attaques informatiques.

Caméras analogiques et IP

Les caméras de type analogique sont les caméras les plus répandues, car c’est la technologie la plus ancienne et elle est très facile à utiliser. Dans le système analogique, la caméra est connectée en circuit fermé à un enregistreur qui réalise toutes les tâches, comme la numérisation des images et la sélection des images à conserver ou non. Il peut également y avoir un écran ou un moniteur qui est raccordé au circuit.

Pour ce qui est de la caméra IP, elle est reliée au réseau Internet grâce à une connexion wi-fi. C’est la caméra qui numérise et analyse les images, puis décide celles qu’il faut enregistrer et conserver pour ensuite les stocker sur une carte mémoire ou un serveur de type nuage. La technologie IP, pour Internet Protocol, est assez récente, mais cela ne l’empêche pas d’être très performante et de proposer des images numériques à très haute résolution.

Grâce à une application propre à chaque modèle ou marque, il est souvent possible de vérifier les images à distance ou de recevoir une alerte s’il y a du mouvement. Certains modèles viennent même avec un haut-parleur, ce qui permet d’intervenir à l’aide d’un message vocal.

Enfin, peu importe le type de caméra, il existe une grande variété de modèles qui proposent différentes caractéristiques, comme la présence d’un microphone pour enregistrer le son, la vision nocturne ou la commande rotative. Certaines caméras sont conçues pour l’extérieur et d’autres pour l’intérieur, et bien que beaucoup de modèles peuvent fonctionner en réseau, ce n’est pas toujours le cas. Cela permet donc de couvrir plusieurs besoins, autant pour la surveillance résidentielle que commerciale.