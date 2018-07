Hamster amasse 102 000 $ au profit des fondations maman Dion et MIRA

La deuxième édition annuelle de la Classique de golf de Hamster a eu lieu le mardi 19 juin 2018 au Club de golf de la Vallée du Richelieu. C’est avec beaucoup de fierté que Denis Mathieu, président et chef de la direction de Novexco, en compagnie de « maman Dion », Thérèse Tanguay Dion, de Nicolas St-Pierre, directeur général de la fondation MIRA et de 144 partenaires et fournisseurs ont célébré les 102 000 $ récoltés. Cette somme sera versée en parts égales à la Fondation maman Dion et à la Fondation Mira.

« Nous sommes ravis de voir autant de membres de notre réseau se mobiliser avec enthousiasme pour ces deux causes, a souligné Denis Mathieu. L’objectif de ce tournoi est d'offrir un soutien financier maximum à deux fondations qui nous tiennent particulièrement à cœur. »

Jouer pour donner

L’activité s’est tenue dans une ambiance décontractée où la bonne humeur était au rendez-vous. Les participants du tournoi ont profité d’une journée placée sous le signe du partage et de la générosité, en faveur des plus défavorisés.

« Ce tournoi de golf a été au-delà d’une réussite! La générosité et la fidélité dont les participants ont fait preuve nous insufflent le courage et les moyens de continuer. Du fond du cœur, un grand merci et maman vous embrasse », a commenté Claudette Dion, directrice générale de la Fondation maman Dion.

« L’équipe de Hamster ainsi que ses généreux fournisseurs et partenaires croient en notre cause et savent à quel point les chiens Mira changent la vie des bénéficiaires qu’ils accompagnent. Nous sommes infiniment reconnaissants de leur engagement », a pour sa part souligné Nicolas St-Pierre.

Le tournoi a été rendu possible grâce au dévouement et à la participation de nombreux prestataires, dont Newell Brands, commanditaire principal de l’événement.