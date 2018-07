40 vélos à assistance électrique en libre-service à Laval

Un nouveau projet à l’essai de vélos à assistance électrique en libre-service sur le territoire de Laval a été inauguré aujourd’hui. En effet, la Société de transport de Laval (STL) et l’entreprise beauceronne Bewegen ont annoncé la mise en place de Bewegen Laval.

Ces deux sociétés québécoises unissent leurs forces pour la réalisation de cette initiative en vigueur dès aujourd’hui sur quatre points d’accès du réseau de la STL : la station intermodale de la Concorde et les terminus Cartier, Montmorency et Le Carrefour. Avec ces 40 vélos disponibles, Laval devient la première ville dans la grande région métropolitaine à faire l’essai d’un aussi important parc de vélos électriques sur son territoire.

« Ce projet s’inscrit dans la volonté de la STL d’encourager la mobilité active tout en proposant des habitudes de mobilité novatrices en symbiose avec le développement urbain et les milieux de vie », affirme David De Cotis, président du conseil d’administration de la STL. « Nous sommes particulièrement fiers de contribuer à ce projet avec Bewegen, qui vient bonifier notre offre de service en transport collectif pour la communauté lavalloise, tout en poursuivant nos objectifs d’électrification de notre réseau », souligne M. De Cotis.

C’est la compagnie québécoise Bewegen, leader novateur dans l’industrie du design de vélo et de la conception de vélos en libre-service, dont le concept a été implanté dans plus de 20 villes d’Europe et des États-Unis, qui est derrière ce projet. Bewegen assurera d’ailleurs le fonctionnement et l’entretien des vélos.

« L’implantation de vélos électriques en libre-service s’inscrit pleinement dans notre volonté de développer et bonifier le réseau de pistes cyclables à Laval. Avec cet ajout, les Lavallois obtiennent une offre concurrentielle et à la fine pointe de la technologie pour faciliter leurs déplacements », affirme Marc Demers, maire de Laval.

Ce projet est rendu possible grâce au financement des gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun.

Trois façons d’utiliser Bewegen

L’utilisation des vélos Bewegen est simple : tous les citoyens de 18 ans et plus peuvent devenir membres en s’abonnant à différents forfaits en ligne au laval.bewegen.com. Ils recevront une carte magnétique qui servira à débarrer les vélos lors de l’utilisation.

Il est également possible de se procurer un abonnement et d’utiliser les vélos de manière occasionnelle directement à la borne interactive à l’une des quatre stations participantes. Finalement, l’application mobile Bewegen Laval permet aussi d’utiliser le service de vélo-partage. À noter que le port du casque de vélo est obligatoire.