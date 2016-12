Francis Wathier signe à Laval pour 3 ans!

La direction des Prédateurs de Laval confirme le retour du vétéran Francis Wathier au sein de l’alignement pour la prochaine saison. En fait, les Prédateurs de Laval ont conclu une entente de 3 ans avec leur joueur vedette.

À la fin de la saison dernière, Francis avait déjà signifié son intention de revenir au moins une autre saison à Laval. Le vétéran de 31 ans a enregistré 33 points en 34 parties avec les Prédateurs, terminant au 4 ième rang des pointeurs de l’équipe. Employé tantôt à l’attaque, tantôt à la défensive, il avait su stabiliser la ligne bleue lorsque l’équipe éprouvait un manque criant de joueurs à cette position.

Le «cowboy» est rapidement devenu un des joueurs les plus respecté de la LNAH. Sans avoir à jeter les mitaines, son imposant gabarit (6’4’’) et ses violentes mises en échec faisant résonner les bandes du Colisée Laval en ont rapidement fait un favori de la Pred’s nation. Lors des dernières séries éliminatoires, il avait su élever son jeu d’un cran afin de s’imposer à chacune de ses présences.

Il faut se rappeler que Francis Wathier ne sachant trop à quoi s’attendre à son arrivée à Laval, avait rapidement été surpris par le calibre de jeu et conquis par l’ambiance régnant chez les Prédateurs de Laval. Francis Wathier s’est porté acquéreur d’une franchise de «Perfect skating», une entreprise misant sur le développement des habiletés des joueurs de hockey. Les formations sont offertes autant aux individus qu’aux groupes ou équipes. De plus, Francis suit présentement une formation pour devenir pompier et entrevoit la prochaine saison comme étant celle des Prédateurs de Laval.

«On a un super noyau de joueurs. Beaucoup de talent et une gang incroyable. Il nous en manquait peu la saison dernière. Cette année, tout le monde est déjà primé et on sait exactement à quoi s’attendre en tant qu’équipe. J’ai déjà extrêmement hâte de recommencer. Je suis on ne peut plus fier de revenir avec cette équipe pour les trois prochaines années!»

Les partisans lavallois seront ravis de cette première annonce et de nombreuses autres suivront au cours des prochaines semaines…demeurez à l’affût!

Pour obtenir vos abonnements saisonniers au coût de 250$ (prix spécial temps limité) composez le 438-495-2992.