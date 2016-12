Les Prédateurs font plaisir à leurs partisans: Gaby Roch s’amène à Laval!

Les Prédateurs de Laval procèdent à une importante transaction avec le Marquis de Jonquière. Gaby Roch, Mathieu Brunelle ainsi que les droits sur Dannick Bouchard sont transigés à Laval (en plus d’un choix au septième tour au prochain repêchage ainsi que des considérations futures) en échange du premier choix au prochain repêchage des Prédateurs, Sébastien Laferrière, Guillaume Asselin ainsi que les droits sur Dannick Paquette et les deux choix de neuvième tour des Lavallois au repêchage.

Il va sans dire que la clé de la transaction pour les Prédateurs est l’arrivée à Laval de Gaby Roch et le retour de Mathieu Brunelle. Gaby voulait jouer plus que la saison dernière. Son poste d’entraîneur l’empêchait souvent de prendre la route du Saguenay. Il sera plus facile pour lui de jouer un maximum de matchs avec les Prédateurs. Lors de son entretien avec le pilote des Preds, Gaby était ravi et fort motivé à l’idée de jouer à Laval, une équipe chez qui il compte de nombreux amis.

«Gaby est un ami personnel. Ça va faire 10 ans que je coach ce gars. Tout le monde connait Gaby et il va être un favori de la foule on le sait bien. Il est capable d’affronter n’importe qui dans cette ligue et son style convient parfaitement avec celui des Prédateurs », d’ajouter Éric Haley.

Pour Brunelle, c’est un retour aux sources. Il avait connu une excellente saison avec les Prédateurs avec une récolte de 66 points en 37 rencontres.

«En ce qui concerne Mathieu Brunelle, c’est un marchand de vitesse. Il a un style offensif dont on a besoin. Il peut jouer top six chez nous. Je sais que les Prédateurs s’en étaient départi à contre cœur lors de la transaction impliquant Bruno. Quand une équipe procède à une transaction, il faut toujours donner quelque chose en retour. Aujourd’hui, je dois laisser partir Sébastien Laferrière. J’avais une excellente relation avec lui. C’est un guerrier qu’il est difficile de laisser partir. J’éprouve un grand respect pour Laffy et je lui souhaite la meilleure des chances, mais comme je disais, il y a un prix à payer pour toute transaction. Aujourd’hui, on ramène un joueur qu’il y a un certain temps que ‘’j’enligne’’… en plus d’acquérir Gaby! », de conclure l’entraîneur des Prédateurs.

La direction des Prédateurs tient à remercier Sébastien Laferrière pour ses fidèles services. Laffy était très populaire à Laval et était très apprécié de ses coéquipiers ainsi que du personnel.

Avant même avoir annoncé l’échange amenant Gaby à Laval, les réseaux sociaux s’enflammaient déjà la nouvelle ayant été coulée. Une chose est certaine, à lire les commentaires Gaby a déjà son fanclub chez les Prédateurs de Laval. Nous lui souhaitons donc la bienvenue au sein de la grande famille des Pred’s.

Ne manquez pas les encans de chandails sur la page FaceBook des Prédateurs de Laval. C’est l’occasion rêvée et unique de vous procurer un chandail de match porté par vos joueurs favoris.

La campagne de vente d’abonnements saisonniers est en branle. Réservez votre place parmi nous la saison prochaine au prix spécial de 250$ (offre spéciale temps limité). Composez le 438-495-2992.