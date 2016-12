Bruno Saint-Jacques s’entend avec le club lavallois

C’est avec grand plaisir que la direction de l’équipe annonce le retour du défenseur étoile des Prédateurs, Bruno Saint-Jacques. Acquis en cours de saison, Bruno a effectué un travail colossal à la ligne bleue des Prédateurs. Son retour à Laval est une autre excellente nouvelle pour les partisans lavallois.

L’ancien défenseur des Flyers de Philadelphie et des Hurricanes de la Caroline a cumulé 23 points la saison dernière avec les Prédateurs. En séries, il avait amassé 6 points dont 3 buts en 10 parties. Véritable magicien sur glace, son tir foudroyant terrorise les gardiens adverses.

En plus d’être une menace constante à la pointe, ses adversaires ont intérêt à relever la tête car une mise en échec foudroyante les attend aussi bien le long des bandes qu’en pleine glace. Son expérience apporte beaucoup à ses jeunes coéquipiers. Lors des avantages numériques, il a un rôle prépondérant étant le meneur de jeu le plus expérimenté de la jeune formation.

Pour Éric Haley, le retour de Saint-Jacques était une priorité et il se réjouissait de sa mise sous contrat. «Bruno est une machine. C’est une force de la nature. C’est un joueur complet qui connait tellement bien la game. Il est un gagnant et sait ce que ça prend pour aspirer aux grands honneurs. Ça va faire cinq ans que je coach Bruno et je peux te dire que c’est un joueur qui redonne beaucoup à ses coéquipiers. Quand Bruno parle, les gars l’écoutent. Il a toujours quelque chose à raconter. Il y a beaucoup de leaders dans cette équipe, mais je dirais qu’il y a deux grands leaders, des super-leaders ; Francis et Bruno. Ces deux joueurs ont compris que les Prédateurs étaient une jeune organisation et ils désiraient apporter leur contribution à notre mission. Nous venons de mettre sous contrat le cœur de notre formation. En tant qu’entraîneur, c’est une excellente nouvelle en ce début d’été.»

Las du temps passé à voyager, Bruno voulait se rapprocher de Montréal. «Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre à mon arrivée à Laval, mais au moins je me rapprochais. Je tombais dans l’inconnu, mais un mois après mon arrivée, Éric s’amenait avec nous et il contribué à la création d’un excellent esprit d’équipe. Il y a longtemps que je n’ai pas eu autant de plaisir à jouer au hockey. J’ai eu du fun en …!!! Notre parcours en séries n’est pas un coup de chance. On a trimé dur en première ronde et j’avais vraiment la conviction de pouvoir passer le second tour. J’ai hâte d’entamer cette prochaine saison avec les Prédateurs, car nous allons être à prendre au sérieux!», déclarait le vétéran défenseur.

