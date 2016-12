Les Prédateurs de Laval repartent de Sorel-Tracy grossis et améliorés!

Samedi le 18 juin avait lieu le repêchage annuel de la LNAH. Pat Lacelle, Dannick Lessard, Eric Haley, Hugo Lusignan, Alexandre Ben Hassen, Félix Soyeux ainsi que Nicolas Pelletier prenaient place à la table des Prédateurs de Laval. Les Prédateurs ne détenaient pas de sélection au premier tour l’ayant troquée lors de la transaction impliquant Gaby Roch. La direction débutait toutefois la journée par un coup d’éclat. En effet, la direction de l’équipe annonçait avoir procédé à une transaction. Le vétéran Pierre-Luc Sleigher prenait la direction de Sorel en retour des services de Dominic Léveillé. Appelé à commenter la transaction, Hugo Lusignan expliquait vouloir plus de production offensive de la part de ses deux premiers trios. Nous souhaitons donc la meilleure des chances à Pierre-Luc et nous le remercions pour les précieux services rendus à l’équipe.

Avec leur première sélection, au deuxième tour, la douzième au total, la direction de l’équipe optait pour Mikael Langlois, un jeune défenseur de 23 ans qui a disputé la dernière saison à l’UQTR. Il avait auparavant joué son hockey junior à Baie-Comeau, Cape Breton et Gatineau. Reconnu comme étant fort habile et doté d’un redoutable tir frappé, il est avant tout un défenseur axé sur l’offensive.

Avec leur choix de troisième tour, les Prédateurs sélectionnaient un autre défenseur, Alexandre Coulombe, un jeune de 21 ans faisant osciller la balance à 203 lbs. Il appartenait aux Remparts de Québec dans la LHJMQ. Il a également disputé 19 joutes avec l’Inouk de Granby dans le, jrAAA.

Au quatrième tour, les Prédateurs y allaient pour un gardien de 28 ans, Mikael Dupont, sélectionné en 2006 par les Flyers de Philadelphie. Produit local des Régents de Laval, il a gardé la cage du Drakkar, de l’Océanic et des Voltigeurs de Drummondville. La saison dernière, il jouait en Suisse avec Fribourg ainsi que Martigny-Verbier. Il avait manifesté le désir de revenir à la maison. « Nous avons joué un coup de poker dans son cas, car il y avait de fortes chances que Mikael ne soit plus disponible au quatrième tour. À notre grande surprise, il était encore disponible lorsqu’est arrivé notre tour!», déclarait Pat Lacelle.

Laval disposait de 3 choix au cinquième tour. L’équipe sélectionnait tout d’abord l’ailier gauche Danny Potvin de l’université Concordia. L’attaquant mesure 6’2’’ et pèse 210 lbs. Immédiatement après, à la 35 ième sélection, le directeur hockey optait ensuite pour David Marcotte, un jeune défenseur originaire de Chambly âgé de 21 ans qui portait les couleurs du Collège Français dans le jraaa. La saison dernière, il avait cumulé 56 points en 50 matchs. Avec la 39 ième sélection, leur troisième au cinquième tour, les Prédateurs optaient pour un autre défenseur, Julien Leduc. Originaire de Valleyfield, Leduc portait les couleurs de l’université Concordia la saison dernière.

Sélectionnant ensuite au cinquantième échelon, Laval sélectionnait Sébastien Thinel. Sébastien évoluait à Grenoble en France et est présentement en discussion avec les Prédateurs. Reconnu pour ses habiletés offensives, il avait disputé la majeure partie de son stage junior à Victoriaville connaissant même une saison de 118 points aux côtés d’Antoine Vermette. Le directeur des opérations hockey, Pat Lacelle, estimait à 50% les chances de le voir dès cette année à Laval.

Avec leur dernière sélection, les Prédateurs jetaient leur dévolu sur Philippe Dupuis, un produit des Régents de Laval. Dupuis a disputé 116 matchs dans la LNH avec Toronto et Colorado en plus d’avoir disputé 310 matchs dans la AHL. Reconnu pour exercer une présence physique, on le dit fort efficace au niveau des mises en jeu. Il est présentement à Hambourg dans la DEL, mais on devrait le voir d’ici une autre année à Laval. Il avait été aperçu en fin de saison dans l’entourage des Prédateurs.

Les Prédateurs de Laval ont donc fait l’acquisition de 7 joueurs dont certains qui pourraient porter l’uniforme de l’équipe dès la saison prochaine.

Voyez les entrevues réalisées par Prédateurs TV lors de cette journée de repêchage afin d’en savoir plus sur les récentes acquisitions de l’équipe. Prédateurs Tv, toujours plus pour l’amateur!

https://youtu.be/ZohWT4_vGnA

https://youtu.be/U5Gpw5OAnKk

https://youtu.be/WZhZDfpz4D0

