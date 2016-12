Club d’aviron Terrebonne: Baptême de deux skiffs à Terrebonne

Les conseillers municipaux Clermont Lévesque et Serge Gagnon ainsi que Gilles Guindon (directeur général), Michel Leroux (président) et Andrée-Anne Faucher (ambassadrice de l’année) du Gala du Griffon d’Or ont assisté et participé au baptême de deux nouveaux bateaux d’aviron. Les conseillers municipaux ainsi que les membres et l’ambassadrice du Griffon d’Or ont eu l’honneur de verser du champagne sur la pointe du « Urbanova» et du «Griffon d’Or», deux skiffs (bateaux pour un rameur). Le «Griffon d’Or» portera le nom d’Andrée-Anne Faucher durant l’année 2016 et portera le nom du prochain ambassadeur du Griffon d’Or durant l’année 2017. Il en sera ainsi pour les prochaines années aussi.

Ceux deux bateaux avaient été achetés en juin dernier et ont été grandement utilisés par différents rameurs du club d’aviron de Terrebonne. Ces bateaux font partie de toute une série de bateaux et pièces d’équipements achetés par le Club d’aviron Terrebonne (CAT) grâce à des subventions spéciales de la Ville de Terrebonne.

«Nous sommes très heureux et fiers de ces deux nouveaux bateaux offerts par la Ville de Terrebonne, a indiqué la présidente du CAT, madame Rose-Anne Rioux. Ces deux skiffs ont déjà été grandement utilisés et permettront à nos membres de se préparer en vue de diverses régates. De plus, plusieurs jeunes de 10 à 16 ans pourront s’amuser de jour tout au long de l’été à bord de ceux-ci. Ces deux bateaux serviront pendant plusieurs années et porteront fièrement leur nom dans le futur. Ceci nous permet de mieux servir nos membres et de pouvoir accueillir de nouveaux clients. »

« L’achat de ces bateaux est important pour nous puisque le club accueille de plus en plus de rameurs à chaque année, a quant à lui expliqué Marc-André Jamieson, directeur des équipements du CAT. Ces deux skiffs seront utilisés par plusieurs types de rameurs, que ce soit les jeunes durant les camps de jour, les rameurs récréatifs désirant améliorer leur technique en solo et les membres compétitifs. Nous sommes très heureux que la subvention de la Ville de Terrebonne nous ait permis d’acheter ces nouveaux équipements puisque le club compte de plus en plus de membres et nous devons répondre à cette clientèle. La nécessité d’acheter de nouveaux bateaux est toujours un bon signe pour notre club!»

De plus, deux journées portes ouvertes ont eu lieu cette fin de semaine des 18 au 19 juin. Plus de 90 personnes ont pu être initiées à l’aviron et apprendre la technique de rame grâce à plusieurs bénévoles et moniteurs expérimentés. Le club est d’ailleurs très heureux de compter de nouveaux membres! Des cours privés sont disponibles en tout temps pour quiconque n’ayant pas pu assister à ces journées portes ouvertes et désirant essayer l’aviron.

Le Club d’aviron Terrebonne est un organisme sans but lucratif qui offre des activités d’aviron compétitives et récréatives sur la rivière des Mille Îles.

Le Club d’aviron Terrebonne tient à remercier son partenaire principal, la Ville de Terrebonne, ainsi que ses partenaires privés : RBC, les Sablières Demers, le journal La Revue et l’épicerie Saveurs Unies. Le CAT remercie également le Groupe Plein Air Terrebonne, ainsi que ses bénévoles et donateurs. Pour nous aider et pour obtenir plus d’information sur le CAT et ses programmes, consultez notre site Internet au : www.avironterrebonne.ca.