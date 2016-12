Adam Russo de retour devant la cage des Prédateurs de Laval

Les Prédateurs de Laval en sont venus à une entente avec le vétéran gardien Adam Russo. Rappelons-nous que les Prédateurs de Laval avaient débuté la saison dernière avec un duo composé de Karel Saint-Laurent et Guillaume Nadeau. Adam s’était amené lors d’une transaction avec les Éperviers de Sorel-Tracy.

Russo avait tellement bien performé qu’il avait forcé la main de la direction et St-Laurent était échangé. En 24 parties la saison dernière, Adam Russo a maintenu une moyenne de 3.28 et un pourcentage d’efficacité de 0.905. Lors de l’excellent parcours des Prédateurs en séries, il avait su élever son jeu d’un cran en portant son pourcentage d’efficacité à 0.918. Russo était devenu un favori de la foule lavalloise qui appréciait la contribution spectaculaire de son cerbère.

À 33 ans, le vétéran gardien aux origines italiennes entamera une treizième saison chez les professionnels. Cet été, il dirigera son école de hockey Action Reaction goaltending dans la région de Cornwall et Embrun.

Le résident d’Embrun en Ontario était ravi de conclure cette entente d’une saison avec l’équipe. « Je suis tellement content. J’ai hâte que ça recommence. La direction a fait tout un travail au draft et il y a de très bons éléments qui vont se greffer au groupe déjà en place. Je dispute quelques tournois avec les boys et je peux te dire qu’il est temps de recommencer ! ( rires) Les Prédateurs, c’est vraiment une famille tissée serrée et on s’ennuie tous », déclarait Adam Russo.