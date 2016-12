Éric «Wild thing» Laplante s’entend avec les Prédateurs!

La direction des Prédateurs de Laval est fière d’annoncer la signature d’Éric Laplante. Il avait connu un début de saison en dents de scie, mais à l’arrivée de l’entraîneur Éric Halley, il avait connu une progression constante pour arriver en séries d’après-saison et jouer alors un important rôle dans les succès de l’équipe. En 11 parties, il avait inscrit 2 buts et 6 mentions d’aide en plus de cumuler 100 minutes de pénalité. Son caractère imprévisible en avait dérangé plus d’un lors des séries et avait fait de lui un des favoris locaux.

Reconnu pour son style rugueux, il n’entend point lever le pied la saison prochaine et compte se reprendre là où il avait laissé en fin de saison. « Je compte bien continuer à pratiquer mon style de jeu. Je vais exercer une présence physique, jouer avec hargne et continuer à déranger tout en contribuant plus offensivement. Éric Halley me connait bien et sait ce que je peux apporter aux Prédateurs. Je joue au hockey 3 fois par semaine cet été en plus de m’entraîner. Quand la cloche va sonner, je vais être là!», de déclarer Éric Laplante.

