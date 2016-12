Le Club-école du Canadien s'installe à Laval

Le maire de Laval, Marc Demers, a réagi très favorablement à l’annonce de la venue du club-école du Canadien dans sa ville.



« Le club contribuera à consolider l’identité lavalloise pour créer un esprit de corps, renforcer notre sentiment d’appartenance et stimuler la fierté dans la communauté lavalloise », a déclaré avec enthousiasme le maire Demers.



« Cette nouvelle identité contribuera à forger la culture de notre ville et engendrera un effet rassembleur qui consolidera la communauté », a affirmé le maire en faisant référence à l’impact de la future équipe sur la personnalité de sa ville. « Notre équipe deviendra une grande source de fierté et nous suivrons ses exploits avec passion », a-t-il ajouté, en rappelant que les Lavallois sont invités à décider du nom de leur équipe dans le cadre d’un concours organisé par le Canadien.



« La persévérance et la ténacité des jeunes joueurs professionnels seront une belle source d’inspiration pour les jeunes Lavallois », a ajouté le maire, commentant les retombées positives de cette excellente nouvelle.



Les impacts économiques de la venue d’une équipe professionnelle sont évidemment importants pour Laval, mais aussi pour le Québec. Ils se traduisent par retombées fiscales qui n’auraient pas eu lieu autrement. Le club-école du Canadien est une entreprise majeure qui compte de nombreux haut salariés et qui injecte de fortes sommes dans l’économie locale. « L’entreprise déménage de Terre-Neuve vers le Québec. Il s’agit en soit d’une excellente nouvelle économique », a déclaré le maire Demers. En effet, l’impact réel de cette décision provient de l’argent neuf injecté dans l’économie du Québec.



Toujours selon le maire Demers, les effets de la venue de l’équipe sur la vitalité du centre-ville seront majeurs. Avec l’Université, le Cégep, le Collège, la salle André-Mathieu, la Maison des arts, la station de métro, les projets d’habitation, la place Montmorency, son hôtel et ses bureaux, la Place Bell, ses spectacles internationaux et son équipe de hockey professionnelle, auxquels s’ajoutent les projets d’aménagements municipaux, le centre-ville de Laval prend une dimension impressionnante.



« Laval sort de l’ombre de la métropole pour devenir une ville à part entière avec son urbanité propre et une vie culturelle variée. Bref, la 3e ville du Québec se réinvente en se créant graduellement une nouvelle identité. Notre club de hockey participera à faire évoluer cette personnalité », fait ressortir le maire Demers en évoquant autant le sport professionnel, l’Orchestre symphonique de Laval que la croissance du festival musical indépendant Diapason.



La Place Bell​ abritera une grande glace de 10 000 places ainsi qu’une glace communautaire et une glace de dimension olympique. « La Place Bell sera la place des familles lavalloises », a indiqué le maire en soulignant que la pratique du sport amateur animera chaque jour l’amphithéâtre. L’ouverture de la Place Bell prévue pour l’automne 2017 coïncidera avec le début de la première saison du club école du Canadien à Laval.