De jeunes athlètes participent à l'événement UNDER ARMOUR NEXT

Le samedi 6 août dernier, Sports Experts et Under Armour invitaient les jeunes athlètes du Québec à se présenter au Carrefour Laval pour participer à une compétition sportive amicale. L’objectif? Se tailler une place dans l’ÉQUIPE CANADIENNE UNDER ARMOUR NEXT et devenir le visage de la marque au cours d’une campagne dans les magasins Sport Chek et Sports Experts partout au Canada.



Des athlètes de 7 à 12 ans ainsi que leurs parents se sont joints à Marie-Claude Perron, ambassadrice de Sports Experts, afin de tenter leur chance! Le nom des gagnants sera annoncé cet automne.