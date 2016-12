Le Club cycliste Espoirs Laval remporte la Coupe Québec 2016 ainsi que le Championnat québécois de cyclisme sur route

Le club cycliste Espoirs Laval a remporté tous les honneurs en 2016 sur la scène provinciale en cyclisme sur route. En effet, le club a terminé au premier rang des clubs au Québec à la fois dans le cadre de la Coupe Québec et du Championnat québécois tenu à Saint-Georges de Beauce.

De superbes performances au cumulatif de la Coupe Québec 2016

La coupe Québec est parrainée par la Fédération québécoise des sports cyclistes et consiste en une série de cinq week-end de compétitions. Chaque week-end de course peut rassembler jusqu’à 300 jeunes. Les étapes de la Coupe Québec ont eu lieu cette année à Laval, Gatineau, Alma, Boucherville et Rouyn-Noranda.

Grâce aux performances de tous les jeunes du Club durant la saison, Les Espoirs Laval ont été honorés en remportant le prix du club ayant cumulé le plus de points l’année. Les jeunes cyclistes suivants se sont particulièrement illustrés :

Nicolas Charbonneau s’est classé 5e chez les Atomes (9-10 ans);

Samuel Couture a dominé sa catégorie tout au long de la saison et a terminé 1e chez les Pee Wee hommes (11-12 ans) tandis que Penélope Primeau terminait 4ème chez filles de la même catégorie ;

Arnaud Beaudoin a remporté le prix de meilleur sprinter québécois de la saison dans la catégorie Minime (13-14 ans) ;

Antoine Daltério a été le 2e cycliste le plus rapide du Québec en 2016 chez les Cadets (15-16 ans), suivi de Robin Plamondon au 4ème rang et imité par Camille Primeau au 4ème également chez les filles ;

Les Espoirs Laval remportent aussi le Championnat québécois en Beauce

Selon la tradition, chaque saison de compétition en cyclisme sur route pour la catégorie Développement se termine à Saint-Georges de Beauce où se déroule le Championnat québécois. Là encore, c’est le Club cycliste Espoirs Laval qui a remporté la palme du club ayant accumulé le plus de points. Plusieurs performances notables sont à souligner :

Alexandre Guèvremont a terminé 3ème dans la catégorie Bibittes (6-8 ans) ;

Nicolas Charbonneau s’est classé 5e chez les Atome Hommes (9-10 ans) ;

Samuel Couture a terminé 2e chez les Pee Wee (11-12 ans) ;

Arnaud Beaudoin a obtenu la 2e meilleure performance dans la catégorie Minimes (1314 ans) ;

Camille Primeau, Cadet (15-16 ans), s’est classée 5e au cumulatif du week-end;

Robin Plamondon, Cadet a été couronné champion du Championnat chez les Cadet (15-16 ans), suivi de Nicolas Rivard au 3ème rang ;



Mardis de Lachine

Les réputés Mardis cyclistes de Lachine ont aussi été le théâtre de plusieurs performances remarquables des jeunes des Espoirs Laval au cours de ces dix courses disputées tout au long de l’été.

Chez les Cadet Filles, Camille Primeau a terminé 3e au classement cumulatif de l’année. Chez les Cadet garçons, les Espoirs se sont particulièrement faits remarquer en s’accaparant la 1e place avec Antoine Daltério, la 3e place avec Robin Plamondon et la 4ème place avec Jérôme Courtemanche.



Passionnés de vélo depuis près de 50 ans

Depuis près de 50 ans, Les Espoirs Laval offrent un encadrement de grande qualité pour encourager la pratique du cyclisme sur route chez les jeunes et moins jeunes de la région. Encore cette année, 150 membres se sont joints au Club. Ceux-ci ont été supportés par une vingtaine d’entraîneurs dirigés par David Onsow, entraineur chef.

« Nos jeunes ont connu une excellente saison en 2016. Plusieurs se sont illustrés en remportant des médailles » a déclaré David Onsow, entraîneur chef des Espoirs Laval. « Mais je suis surtout heureux de constater la progression générale de tous nos jeunes. Le cyclisme de compétition requiert une bonne dose de stratégie et de technique et nos jeunes mettent énormément d’énergie et de cœur pour s’améliorer. Tous les entraîneurs et moi nous faisons un point d’honneur, cependant, de d’abord et avant tout de leur donner le goût de faire du sport et de leur transmettre notre passion pour le vélo. »

Les jeunes des Espoirs Laval comptent aussi sur l’indéfectible support des parents des jeunes membres du club. Ceux-ci rendent possible la tenue des activités du club grâce à leur implication bénévole tout au long de l’année

Des commanditaires en or!

Jean Beaudoin, président du club, a tenu à remercier tout spécialement les précieux commanditaires du club, soit Primeau Vélo, Garneau, Unidé, Jean-Fortin et Ass., les Marchés IGA Quintal de Laval, RBC Banque Royale Le Carrefour, Waste Management et bien entendu, la ville de Laval.



« Ces entreprises qui acceptent de supporter nos opérations sont extrêmement importantes pour des organismes comme le nôtre, a déclaré M. Beaudoin. Ils rendent non seulement possible la tenue de nos activités, mais contribuent à la notoriété du Club par leur crédibilité. Au nom du conseil d’administration, je tiens donc très sincèrement à les remercier. »

A propos des Espoirs Laval

Fondé en 1968, le Club Cycliste Espoirs de Laval est reconnu comme l’un des plus importants clubs de vélo de compétition sur route et sur piste au Canada. Accrédité par la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes (FQSC), le club regroupe des coureurs masculins et féminins de toutes les catégories d’âge.

Au fil des années, de nombreux cyclistes canadiens ont fait leurs armes en courant pour les Espoirs de Laval. Parmi les coureurs toujours ou récemment actifs issus de nos rangs, signalons: Dominique Rollin (Cofidis, 2015), François Parisien (Argos Shimano, 2013), Bruno Langlois (Garneau Québécor, 2015), Joëlle Numainville (Bigla Cycling Team, 2015).

Parmi les coureurs en voie d’atteindre les rangs professionnels, Hugo Barrette (double médaillé d’or, jeux panaméricains sur piste, 2015, Jeux Olympiques Rio 2016), Simon-Pierre Gauthier (champion québécois, senior, 2015, Garneau Québécor), Emmanuel Gagné (vainqueur de la 2ième étape du Tour de l’Abitibi 2013, Airgas Cycling Team 2015), Nicolas Masbourian (vice-champion québécois sur route, senior, 2015, Silber Pro Cycling 2016, Équipe Canada 2016), Dafné Théroux-Izquierdo (double championne canadienne sur route, junior, 2013-2014) et Mélyssa Fortin (classée au premier rang junior féminine 2015). Ils sont quelques exemples de grands coureurs et de grandes coureuses qui ont évolué dans les rangs du Club Cycliste des Espoirs Laval.