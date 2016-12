Le réseau d’entrainement Saute et Frappe en volleyball masculin débute ses activités à Laval

Du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017, l’Association Volleyball Laval qui œuvre dans la région de Laval organisera des séances d’entrainement de volleyball pour les garçons âgés entre 10 et 16 ans dans le cadre du réseau d’entrainement SAUTE ET FRAPPE de Volleyball Québec.

Le réseau SAUTE ET FRAPPE a pour objectif d’augmenter l’offre de service en volleyball masculin dans la province. Les séances d’entrainement mises sur pied par l’Association Volleyball Laval s’adressent à tous et il n’y a aucun prérequis quant aux qualités athlétiques et à l’expérience des participants. En effet, le réseau d’entrainement SAUTE ET FRAPPE est orienté vers le plaisir du jeu et le développement individuel dans un contexte d’initiation au volleyball.



Louis-Pierre Mainville, joueur de l’équipe nationale de 2006 à 2013 et porte-parole du réseau SAUTE ET FRAPPE, se réjouit de la participation de l’Association Volleyball Laval: « Ce réseau d’entrainement permettra de rejoindre une clientèle désirant s’entrainer et découvrir ce sport spectaculaire sans pour autant s’engager au sein d’une équipe compétitive. Pour l’instant, je souhaite que les jeunes garçons puissent constater à quel point le volleyball est un sport complet qui leur permet de développer une foule d’habiletés. Pour certains, l’intérêt à se diriger vers un volet plus compétitif se concrétisera plus tard dans leur cheminement. »



Enfin, Volleyball Québec tiendra cet automne un événement provincial au centre d’entrainement de l’équipe nationale de volleyball offert exclusivement et gratuitement à tous les participants du réseau SAUTE ET FRAPPE. Cet événement sera animé entre autres par les employés de Volleyball Québec et comprendra notamment des jeux, des concours d’habiletés, des entrainements de type « jeu contrôlé » et permettra aux participants de côtoyer des joueurs de l’équipe canadienne.



La période d’inscription se poursuit jusqu’au 1er octobre auprès de l’Association Volleyball Laval.