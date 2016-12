Le nouveau shériff en ville aura pour nom Joël «l’Animal»Thériault !

Depuis que l’Animal avait manifesté son désir de quitter l’Assurancia, il était devenu un secret de polichinelle que les Prédateurs faisaient des pieds et des mains afin me mettre le grappin sur le robuste défenseur.

La Pred’s nation attendait ce jour avec impatience et nous pouvons aujourd’hui annoncer que le nouveau shériff en ville aura pour nom Joël Thériault!

Avec Joël s’amène le défenseur Nicolas Dumoulin ainsi qu’un choix de cinquième tour. En échange, les Prédateurs sont contraints de céder Bruno Saint-Jacques, Martin Trempe un choix de premier tour ainsi que les droits sur le gardien Mathieu Corbeil.

C’est avec grand regret que les Prédateurs cèdent les droits de Bruno Saint-Jacques, mais il n’y avait aucune autre option si nous voulions réaliser la transaction. En ce qui concerne Martin Trempe, son statut était devenu nébuleux avec l’équipe et une entente se faisait attendre. La direction de l’équipe désire remercier ces deux joueurs pour leur contribution au succès de l’équipe la saison dernière.

«Ce fut extrêmement difficile de me résoudre à accepter cette transaction car Bruno est un gros morceau de notre équipe. Pour réaliser une transaction, il faut donner en échange et dans ce cas, le prix à payer était Bruno. On met la main sur Thériault ce n’est quand même pas rien!», déclarait Éric Haley.

En Nicolas Dumoulin, les Prédateurs mettent la main sur un défenseur offensif qui compte 160 points en 159 parties dans la LNAH. La saison dernière, il amassait 26 points en 37 matchs.

Les deux joueurs doivent être présents au camp des Prédateurs cette semaine.

Demeurez à l’affût, d’autres annonces vous seront communiquées lors des prochains jours.

