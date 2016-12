Vendredi soir, c’est au Colisée Laval que ça se passe!

Pour les amateurs de hockey, septembre rime avec le retour de leur sport favori et le 23 septembre est une date encerclée depuis longtemps sur le calendrier des partisans des Prédateurs de Laval, la Pred’s nation!

Ils sont nombreux à tenir le décompte des jours sur les différents réseaux sociaux. Le moment tant attendu est arrivé et les Prédateurs de Laval disputeront deux matchs hors concours cette fin de semaine. Les Éperviers de Sorel-Tracy seront donc les visiteurs vendredi soir au Colisée Laval. Samedi, ce sera au tour des Éperviers de recevoir les Prédateurs de Laval.

Après deux séances de matchs simulés, l’entraîneur Éric Haley a dirigé ses deux premières séances. « C’est bien beau les séances simulées, mais à un moment donné, un coach veut donner le tempo à ses troupes. Les deux pratiques de cette semaine m’ont permis de connaître les nouveaux. Ces derniers ont également saisi l’essentiel de la philosophie des Prédateurs et ce à quoi nous nous attendons de nos guerriers», déclarait Éric Haley.

Les Prédateurs vont offrir aux amateurs présents une formation hybride de vétérans et de jeunes joueurs mis à l’essai. Parmi les joueurs mis à l’essai notons la présence de Danny Potvin, un joueur que le personnel hockey épie depuis le début du camp. Plus le temps passe, plus il semble être issu du moule de la LNAH. Doté d’un bon gabarit, il a également d’habiles mains et n’hésite pas à se servir de ses épaules.

Ce sera l’entrée en scène du défenseur Nicolas Dumoulin avec les Prédateurs. Il va sans dire que la direction attend beaucoup de ce joueur à la ligne bleue. Dominic Léveillé en est un autre qui revêtira un chandail des Prédateurs pour une première fois.

Thériault présent à toutes les parties hors concours des Prédateurs

Le très attendu Joël Thériault sera de la formation lavalloise pour toutes les parties hors concours. C’est à la demande de Joël qu’il sera inséré dans l’alignement. Éric Haley n’avait que de bons commentaires à propos du joueur : « Joël est dans une forme impressionnante. Il a une attitude remarquable. On voit qu’il aime les boys. Il sourit, il jase à tout le monde. Je l’ai vu se faire ami avec Francis Wathier, je me demande bien ce qu’il a pu lui dire! Quand on lui a demandé s’il était disponible ce weekend, il nous a répondu qu’il était disponible pour toutes les parties. »

Les deux hommes forts Maxime Sanon et Cédric Fafard prendront part au match de vendredi. Ces joueurs seront appelé à pallier l’absence de Gaby Roch certains soir. En ce qui concerne ce dernier, il sera possiblement de la formation samedi mais assurément mercredi et dimanche prochain.

Dans les filets se déroule une belle bataille à qui occupera le rôle de second à Adam Russo. Vendredi soir, au Colisée, ce sera au tour de Pete Karvouniaris et Michael Dupont de faire leurs preuves devant la cage des Prédateurs. Karvouniairis arrive de Cornwall alors que Dupont nous arrive de Suisse. Logiquement, Russo et Bitsakis se partageraient le travail samedi.

Les Prédateurs sont fébriles, la Pred’s nation brûle d’impatience de renouer avec leurs préférés. Vendredi soir, c’est donc au Colisée Laval que ça se passe!

La billetterie ouvrira dès 17 heures. L’entrée est au prix de 10$.